- A 2019-es önkormányzati választás után az új képviselő-testület alig négy hónap „békeidő" után belefutott a Covid-járványba. Alig, hogy ez lecsendesült, kitört az orosz-ukrán háború, energiaválsággal, korlátozásokkal – kezdte Szabó József, Répcelak polgármestere, majd hozzátette: az energiaválságot az iskola átalakításával egyidőben élték át. A gyermekek elhelyezését összefogással oldották meg. Valamennyi intézménnyel takarékosan, de emberi módon jutottak túl ezen a válságos időszakon is.

- A külső nehézségek ellenére is az önkormányzat azon dolgozott az elmúlt öt évben, hogy a lakosság ebből a lehető legkevesebbet érezze. A járvány, a háború, az energiaválság ellenére tovább fejlődött a város – fogalmazott a polgármester, majd számba vette a megvalósult fontosabb fejlesztéseket.

Befejeződött az ivóvíz minőségjavító program, a szennyvíztelep és a -hálózat rekonstrukciója 1,5 milliárd forint értékben. Járda épült a Petőfi utcában, az új lakópark előtt és felújították a kerékpárutat. Folytatódott a Tatay utcában a telkek kialakítása, a közművek kiépítése. Ugyancsak folytatták a fásítási programot, felújították a régi kresz-parkot. Átadták a Radó-emlékházat és a hozzá tartozó parkot, 110 millió forint állami támogatásból mini bölcsőde épült. A temetőben saját forrásból az összes út térburkolatot kapott. Felújították a vasútállomás épületét, teljesen megújult a Csánigi utca, Temető és Hársfaliget útburkolata és az Ipari park felé vezető út. - Szerencsére egyre jobban megtaláltak bennünket a magán beruházók is. Új lakások (összesen 42), autómosó és autókozmetika, autószerviz és vizsgabázis épült, új húsbolt nyílt és a Liss Zrt. új üzemcsarnokot épített – hangsúlyozza a polgármester.

Szabó József arról is beszélt, hogy jelenleg elnyert pályázatuk van a művelődési ház és az iskolai tornaterem energetikai megújítására és belekezdtek egy 600 millió forintos utcafelújítási programba is. Az idén tovább fejlesztik a közvilágítást, a sportcsarnok mögött pedig parkolókat alakítanak ki, ahol majd a buszok is várakozhatnak. Idén az önkormányzat saját forrásból kevesebbet költ beruházásokra, inkább az intézményeket, egyesületeket támogatják, valamint jelentős összeget fordítanak az önkormányzati dolgozók béremelésére is.

- Répcelak az elmúlt ciklusban a sok negatív külső körülmény ellenére megőrizte fejlődőképességét (ebben nagy szerepe volt a város iparűzési adóbevételeinek és a sikeres pályázatoknak), egy tiszta, békés, az értékeire büszke, azokat óvó élhető kisváros maradt – zárja a beszélgetést Szabó József.