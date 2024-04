A mintegy 300 fős mesebeli falucskát 2010 óta vezeti Joó Tamás. A legutóbbi önkormányzati ciklus főbb beruházásait lajstromba véve említi, hogy a biztonságunkat szolgáló záportározó létesült a Cáki-patakra. Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése is érintette a falut: mederbővítés, mederrendezés, támfalépítés, belterületi vízrendezés is történt a Szerdahelyi patakon és a Doroszló-patakon. A beavatkozásokkal javult a belterületi vízelvezetés hatékonysága. Hosszú évek munkája után 2022-re kívül-belül megújult a Szent Márton-templom, mások mellett a templomfelújítási program révén. Megszépült és új funkcióval bővült a faluházuk, melynek felújítása az alpannonia plus és a Magyar falu programban történt. A tervezett rekonstrukció első két üteme megvalósult már, bakancsos turistaszállást alakítottak ki a tetőtérben. A faluban járda- és útépítés, útfelújítás is történt. A lakosságszámuk az elmúlt tíz évben közel hetven fővel nőtt, és míg korábban 15 üres lakást, házat s tudtak ajánlani az érdeklődőknek, ma nincs eladó házuk, és nagy igény mutatkozik a betelepülésre.

Élénk a közösségi életük, civil szervezet is működik a faluban: a Kőszegdoroszlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület – tavaly adták át és szentelték fel a felújított kocsifecskendő fölé épített új beállót.

Mint mondja, a település vezetése és lakossága számára is fontos hagyományaik őrzése és ápolása. Ennek jegyében élik mindennapjaikat, ezt igazolja a nemzeti összetartozás jegyében készült, közelmúltban átadott faragott kettős kereszt is.

– Az itt lakók barátságosak, szívesen fogadják a turistákat. A környékünk pedig bővelkedik látnivalókban, programlehetőségekben – zárja Joó Tamás, aki faluvezetőként bőven érez még magában erőt a folytatáshoz. – Hátravan még a faluház felújításának harmadik üteme, a középső út aszfaltozásának másik fele, a temető bejáratánál parkolók kialakítását tervezzük és van még olyan utca, amelyben a járda felújításra vár. Befejezném a megkezdett projekteket. Egyúttal köszönöm a falu lakóinak a támogatást, képviselőtársaim, munkatársaim odaadását.