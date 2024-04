– A GySEV felújította a Szombathely–Kőszeg közötti vasúti pályát, Lukácsházán két 21. századi magas peronos megállóhelyet alakítottak ki. A leendő M87-es autópálya terve is elkészült, Lukácsháza határában le- és felhajtót tervezve. Bízom ennek mielőbbi megvalósulásában – ezzel nyit Virág János, majd újabb eredményeket említ: TOP energetikai pályázatoknak köszönhetően befejeződött a Közösségi Ház komplex energetikai felújítása, a 2018 évben indult bölcsőde 2. csoportjának épülete is megvalósult 2021-ben a játszóudvarral együtt, ami a térség 26 gyermekét tudja fogadni. Az orvosi rendelőt, a fiókgyógyszertárt és a szolgálati lakás épületét szintén TOP-os forrásból újították fel. A Magyar Falu Programban orvosi eszközökkel, kommunális gépekkel gyarapodtak, az óvodai játszóudvarra új játékokat vásároltak. Sportpark is létesült a Nagycsömötei játszótér mellett. Nyertes belügyminisztériumi pályázat révén a Szombathelyi úton és a Tolnay Sándor utcában térköves járdát és zárt csapadékcsatornát építettek. Vidékfejlesztési Program-pályázatnak köszönhetően 6 kilométer hosszban mészköves burkolatot kaptak a külterületi útak. Interreg pályázatból Ökoturisztikai látogatópont épült a szőlőhegyen a kilátónál. A megyei TOP-projektnek köszönhetően ugyanott játszótér létesült.

Több fejlesztés valósult meg önerőből is, mondja. Közülük a legnagyobb léptékű a Nagycsömötei utca és Szombathelyi út 1–39. közötti járdaszakasz és csapadékvíz-elvezetés kiépítése három lépcsőben. A Postakocsi bolt előtti járda most épül egy új buszváróval együtt. A falu üzemeltetését ellátó Gyöngyösmenti Nonprofit Kft. is sikeresen pályázott kommunális eszközökre. A temető bővítése mellett új kerítés, parkoló, járda épült, megújult a ravatalozó, urnafal épült és megvalósult a temető komplex parkosítása. A közvilágítás LED-esre váltott. A közlekedésbiztonsági eszközök telepítésével a 87-es főút forgalombiztonságát növelték. A település meghatározó üzeme is jelentős fejlesztést hajt végre. Egy helyi vállalkozónak köszönhetően pályázati forrásból és önerőből SPAR bolt épül. A Sportegyesület TAO forrásból felújította az öltözőt, az edzőpályához korlát került, labdafogó hálókat vettek és modern pályavilágítás készült, sorolja.

– A civil közösségeket is támogatja az önkormányzat és segíti a Leader-pályázatok megvalósítását, hiszen számos rendezvénnyel színesítik a falu életét. A Közösségi Ház vezetője motorja a kulturális életnek. A Pincés kemencés program a település védjegyévé vált. Hiszek abban, hogy közös munkával, akarattal Lukácsháza fejlődése a „hagyomány és az innováció” jegyében a jövőben is töretlen marad.