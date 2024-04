Képeslapra illő kilátás nyílik a kertek végéből, a friss levegőből nem lehet nem mélyet szippantani, a csend és a nyugalom már-már nyomasztó - amennyi bájjal, annyi kihívással is szembe állítja a táj a Kemeneshát délkeleti csücskében fekvő települést. Bérbaltavár polgármesterével lehetőségekről, megvalósult és tervezett fejlesztésekről beszélgettünk.

Főállású polgármesterként a hétköznapok nagy részét a hivatalban tölti Némethné Beczők Bernadett, aki mindenben igyekszik támogatni az itt élőket. Ha kell önéletrajzot ír, megszervezi a szakrerendelésre való eljutást, vagy éppen dokumentumot igényel és pályázik. Azt meséli: a segíteni és tenni akarás mindig is az élete része volt, egészségügyi területről került a közigazgatásba, és mára bizony megtanulta: kevés ennél sokrétűbb állás létezik, mindenhez (is) érteni kell.

Forrás: Cseh Gábor

Sorolja: mikor az újonnan felállt képviselő-testülettel átvették a falu vezetését, a legnagyobb kihívást a már korábban elnyert, de megvalósításra váró pályázat jelentette. A szegregált élethelyzetben lévők lakhatási körülményein öt bérlakás kialakításával, különböző képzések és egészségügyi szűrések szervezésével tudtak segíteni, de egyebek között a közösségi ház modernizálása is a projekt része volt. A Magyar falu programban mintegy 15 millió forintot nyert a település falubusz beszerzésére és a falugondnoki szolgálat elindítására- ez a mai napig nagy segítséget jelent a mindennapokban az itt élők számára. Ugyancsak kormányzati támogatásból újult meg az orvosi rendelő, játszóteret építettek, valamint esőbeállót alakítottak ki a ravatalozó elé. Nagy öröm számára az is, egy cég pályázatán a karácsonyi díszkivilágításhoz nyertek eszközöket, a sort azóta bővíteni is tudták; a Településfásítási Programban pedig tovább zöldült Bérbaltavár.

Némethné Beczők Bernadett világosan látja: a legnagyobb gondot a szennyvízelvezetés hiánya és az utak rossz állapota okozza. Ilyen mértékű fejlesztésekre azonban a falu önerőből nem képes. Szintén fontosnak tartja a falu tömegközlekedéssel való megközelíthetőségének javítását, az óvoda, a rendelő, a posta és boltok továbbműködését - mindez hozzájárul egy élő és élhető településhez.