- Ha röviden kellene összefoglalni az elmúlt négy és fél évet, akkor azt mondanám, hogy kihívásokkal teli, de eredményes volt ez a ciklus – kezdte az összegzést Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere.

– Nem szabad elmennünk amellett, hogy volt egy kétéves covid időszak, számos olyan gazdasági változás történt, amiket nekünk is át kellett vészelnünk. Ha egy kicsit is, de mindig szerencsésnek tartottam magam, ez a faktor az elmúlt években is elkísért. Hiszen az "orrunk" annyira mindig kint volt a vízből, hogy lélegzethez jutottunk a szűkös költségvetésből. A pályázati forrásokat az önerővel kiegészítve szépen építtettük városunkat. Összesen mintegy 2,3 milliárd forintnyi támogatás érkezett Csepregre, ebben benne vannak a befejezett, illetve a folyamatban lévő beruházások. Számos, régóta várt munkát is elvégezhettünk. Ilyen volt a megújult Téglagyári út, korszerűsítettük az óvodát, új bölcsődét építettünk. Mindezek kellettek ahhoz, hogy városi létben érezze magát a csepregi polgár.

A polgármester így folytatta, a hiányosságokat könnyebb észrevenni, mint az eredményeket. Az utak, járdák állapota globális probléma. Ezek jönnek szembe először az embernek, amikor kilép az utcára. – Itt is volt előrelépés – tette hozzá Horváth Zoltán. – Belterületi utakat, mint a Damjanics, illetve a Mátyás utcát újítottuk fel, hamarosan a Bognár Ignác utca következik. Járdát, járdaszakaszokat is rendbe rakathattunk. Az ilyen jellegű feladatok ciklusokon átívelő problémák. A közlekedés örökös körforgás, amint végére érnénk, kezdhetjük elölről a felújítást. Bízom benne, az elért eredményeket a lakosság is pozitívnak értékeli.

A csepregi nagyberuházások esetében sikeresen lezárultak az energetikai korszerűsítések. – Mivel csökken a rezsikiadás, a költségvetésünkben megtakarítást érhetünk el – közölte Horváth Zoltán. – Több projekt az előző ciklusban kezdődött, de a számos, Ágh Péter országgyűlési képviselő közbenjárásának köszönhető többlettámogatás révén most sikerült befejeznünk. Hamarosan kezdődik az egészségház 200 millió forintos belső felújítása is. Ezzel párhuzamosan a művelődési ház korszerűsítésén is dolgoznak.

A polgármester kiemelte óriási kincse Csepregnek az a közösségi élet, amivel rendelkezik. A programokat, rendezvényeket nem egy esetben a civilekkel közösen szervezik. A mai világban nehéz megmozgatni az embereket, ám nálunk ez is sikerült. Ha olyan feladatról, mint például a könyvtári könyvek átpakolásáról volt szó, számíthattunk az önkéntesekre. – Jómagam anyagilag is támogatom a civil szervezeteket, az önkormányzatunk pedig a civil alapból ad támogatást a működéshez – zárta Horváth Zoltán.