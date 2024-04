Hirdetés 1 órája

Szállodaipari szakmát keresel? Ezekben a pozíciókban Esztergomban is elhelyezkedhetsz!

Esztergom a látványosságaiból és az iparából adódóan évről évre megannyi látogatót vonz turisztikai, üzleti és egyéb okokból. Ily módon természetesen több szálloda is található a városban, ahol például a most bemutatásra kerülő két izgalmas és egyben kihívást jelentő pozícióban is adódhat lehetőség az elhelyezkedésre!

PR cikk PR cikk

Szállodaipari állás Esztergomban

Szobaasszony, szobalány A szállodák, panziók, motelek és egyéb vendéglátóhelyek alapvető érdeke, hogy tiszta, higiénikus és friss szobákat tartsanak fenn vendégeik számára. Ebben pedig kulcsszerepet játszanak a szobalányok és szobaasszonyok, amely pozíció jellemzően csak a nagyobb hotelekben válik külön. Alapvetően a szobaasszony a szobalány főnöke, ugyanakkor sok esetben – például kisebb panzióknál – nincs ilyesfajta hierarchikus besorolás. Legyen szó bármely pozícióról is, az alapvető felelősséget ugyanaz jelenti: a szobák rendben tartása, távozó vendégek utáni kitakarítása. Ez megannyi tevékenységet magában foglal, beleértve többek között a szobák szellőztetését, az ágyneműk cseréjét, a szőnyegek és padlók tisztítását, valamint a higiéniai fogyóeszközök cseréjét. Mozgalmas, jellemzően szezonokhoz köthető időszakokban a szobaasszonyoknak a feladataik ellátásra nincs túl sok idejük, ezért gyorsan, ugyanakkor mégis precízen és pontosan kell dolgozniuk. Fontos továbbá ezen pozíciók betöltéséhez a nagyfokú alaposság és a takarítószerek, takarítási módszerek ismerete is, illetve egyfajta logikus gondolkodás, amely segít egy hatékony sorrend felállításában az ellátandó feladatik között. Összességében azonban mégis egy könnyen elérhető munkalehetőségről van szó, ami az esztergomi vendéglátós álláskínálatban is időről időre feltűnik, például EsztergomAllas.hu felületén keresztül. Recepciós Ha pedig már turizmus és szállodaipar, akkor a szállodai recepciós munkakörről is érdemes szólni, amely ugyancsak visszatérő szereplője az esztergomi álláspiacnak. A pozíció betöltőire jellemzően nagy felelősségek hárulnak, hisz gyakorlatilag ők a szálloda arcai, az adott intézmény megítélése pedig jelentős mértékben függ az ő munkájuktól is. A szállodai recepciósok ugyanis azok, akikkel a vendégek először találkoznak, illetve még a foglalásuk előtt tőlük kérnek információkat, például telefonon vagy e-mailen keresztül. Ily módon a munkakörnek egyik megkerülhetetlen része a kommunikáció és a kapcsolattartás. Ezen feladataik persze nem csak az érkező vendégekre terjednek ki, hisz a szállodában tartózkodók is gyakran fordulnak különböző kérdéseikkel és kéréseikkel a recepciósokhoz. A kapcsolattartáson túl a munkakörnek van egy adminisztratív vetülete is, amelynek értelmében a recepciósok kezelik a szobafoglalásokat, regisztrálják a vendégeket, valamint nyilvántartásokat vezetnek a még kiadató és a már foglalt szobákról. Nem utolsósorban pedig a fizettetést is ők bonyolítják le, ha az előzetesen nem történt meg az online felületeken keresztül. A pozíció tehát igencsak sokrétű, amelyre elsősorban kommunikatív, pozitív fellépésű, precíz és pontos álláskeresők jelentkezését várják. A kommunikációhoz általában hozzátartozik a nyelvtudásra (főként angol) vonatkozó követelmény is, ami a külföldi vendégekből adódóan elengedhetetlen kvalitás. Mindezek mellett pedig fontos, hogy a jelölteknek a számítógép-használat se okozzon gondot, hisz a legtöbb szálloda saját foglalási rendszert használ. Elmondható tehát, hogy a munkakör kapcsán egyszerre kell kommunikációs és adminisztratív területen is helytállni, ami igazán izgalmassá teszi a mindennapokat.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!