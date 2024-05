1. Mert mindig van álláslehetőség!

Aligha kell magyarázni, hogy a turisztikailag is kapós helyeken és városokban miért dübörög a munkaerőpiac e téren. De sokan mennek ki nyugatabbra is, és a például Ausztria szomszédságában található városokban is már egészen jó lehetőségeket lehet találni – akár átlagon felüli bérezéssel is.

2. Mert nincs két egyforma munkanap!

A vendéglátásban tényleg nincs két ugyanolyan nap. Nem kell reggel mindig ugyanabban az időben a postára menni, feladni a leveleket – persze megvannak a szokásos a rutinok, de más és más vendégek jönnek, egy kicsit mindig más a hangulat, nehéz beleszürkülni a “mezőnybe”. Nem beszélve az állandó pörgésről, a jó hangulatról – jó esetben –, és az alapvetően színes munkanapok mindig tudnak valami újat mutatni.

3. Mert sok az előrelépési lehetőség!

A vendéglátásban nem feltétlenül kell mesterfokú diploma – és még a szakmai tapasztalatot is meg lehet szerezni olykor egy helyen. Nagy a rugalmasság és az átmenet is az egyes pozíciók között. Lehetséges, hogy az első nap még futár vagy, de aztán be kell állnod a konyhába, majd diszpécserkedni – előbb vagy utóbb pedig már azon kapod magad, hogy az étterem üzletvezetőjét helyettesíted.

3+1. Mert egy igazi csapat és közösség hasznos tagja leszel!

Nincs home office, elszeparált irodai környezet, itt mindenki együtt mozog! Minden vendéglátós tudja, hogy megy ez, egymás kisegítése, helyettesítések, és a nagy hajtás közepette sincs megállás – ellenben lehet buzdítani, kiengedni egy kis szünetre aki elfáradt, igazi csapatmunka ez.