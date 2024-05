Azt tekintve, hogy az elmúlt időszakban milyen fejlesztések valósultak meg Csöngén, nem lehet kizárólag az elmúlt polgármesteri ciklusban gondolkozni, az előző kettőt együttesen kell górcső alá venni, ugyanis a 2014-2019-es gazdasági programban elsődleges célként meghatározott útfelújítások egy része átcsúszott a 2019-2024-es ciklusba, így továbbra is ez volt számunkra a prioritás

– tudtuk meg Nyéki Sándortól, a falu polgármesterétől, aki hozzáteszi: más fejlesztésekre is jutott forrás. Minden évben két-három fejlesztést terveznek be, ahogy idén is. Nyolc év alatt 12 utcát újítottak fel – hármat a Magyar Falu Programban, hármat 50 százalékos támogatással, a többit önerőből –, megújult a temető melletti parkoló, a közösségi színteret leaszfaltozták, parkoló létesült a hivatal, a temető és az orvosi rendelő előtt. Csöngén a járdák nagyon rossz állapotban vannak, így a következő polgármesteri ciklus egyik fő feladata ezek felújítása lenne – tudtuk meg.

A polgármester szerint a helyiek igényei mellett fontos szempont az is, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak. Ilyenből is sok volt már a településen, mint például a kommunális gépbeszerzések és az orvosi rendelő felújítása, valamint az orvosi eszközbeszerzés.

Csöngén a szociális területen is igyekeznek a lehetőségekhez mérten támogatni a lakosságot.

Ebben nem akartunk különbséget tenni, olyan jövedelem határokat szabtunk meg a temetési, a születési vagy éppen a beiskolázási segély kapcsán, hogy mindenki részesülhessen támogatásban. 2016 óta átvállaljuk a hulladékszállítás költséget a településen, az iparűzési adón kívül Csöngén nincsen adó és nem is tervezünk ilyet. Elsődleges célunk, hogy támogassuk az itt élőket

– ecseteli Nyéki Sándor.

Én magam azt mondtam, hogy soha nem szeretnék ígérni senkinek semmit. Ígérettel tele a padlás. Ehelyett mindig célokat tűztünk ki magunk elé: célunk volt, hogy megújuljanak a település útjai, mert elsődlegesen ez növeli az itt élők komfortérzetét. Emellett fontos volt, hogy mindenhol fejlődjünk, minden egyes fejlesztésünk lépcsőzetesen épül egymásra. Amire a legbüszkébb vagyok, az a közösségi életben elért fejlődés. Van három önszerveződő közösségünk, akik amellett, hogy összejárnak, a falu társadalmi életéből is kiveszik a részüket. Tudom, hogy faluként nem tudunk versenyezni a várossal, nem tudunk munkalehetőséget adni. Sajnos már nincs óvodánk, infrastrukturálisan nem vagyunk olyan helyzetben, ami versenyképes lenne a várossal. Viszont megpróbálhatunk egy olyan élhető falut létrehozni, ahova érdemes hazajönni és a fiatal sem kívánkozik el. A célunk, hogy folyamatos fejlesztéssel, jó közösségi élettel olyan körülményeket teremtsünk, ami vonzó nemcsak az itt élőknek, hanem a letelepedni vágyó fiataloknak is

– emelte ki a polgármester.