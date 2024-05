A település számára a 2019-2024-es ciklus rögtön egy rendkívül fontos beruházással kezdődött, ugyanis sikerült megépíteniük azt az óvodát, melynek megvalósításában tényleg csak titkon reménykedtek.

- A ciklus elején, 2019-ben nekiugrottunk egy akkor még lehetetlennek tűnő vállalkozásnak, az óvoda megépítésének. Óriási összefogás kellett hozzá, de 2020-ban sikerült átadnunk. A Magyar Falu Program keretében nyertünk hozzá 30 millió forintot, amihez az önkormányzat 5 millió önerőt tudott hozzátenni. Ez nyilván nem volt elég, így a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, azaz a Miniszterelnökséghez fordultunk három alkalommal is nemzetiségi támogatásért, amit valamennyi alkalommal pozitívan bíráltak el, amiért nagyon hálásak is vagyunk – kezdte az ötéves időszak összefoglalását Glavanics Krisztina polgármester. Hozzátette: a vallási és nemzetiségi alapokon működő, összesen nagyjából 100 millió forintból megvalósuló intézményt a Szombathelyi Egyházmegyével közösen tartja fent az önkormányzat. Utóbbi az étkeztetést biztosítja a falugondnok segítségével, aki Szombathelyről szállítja az ételt, ám nem csak az ovisoknak, hanem a helyi időseknek, rászorulóknak is. Ehhez pedig azt a falubuszt használhatja, amit 2020-ban szintén pályázati forrásból vásároltak.

- Az óvodához sikerült egy rendkívül színvonalas játszóteret is építenünk, de Kisnardán és Nagynardán is felújítottuk az ott található kettőt. Amúgy 2020-ban 13 kisgyermekkel nyitottuk meg az ovit, ma pedig 27 gyerkőc jár oda. Ez pedig azt is mutatja, hogy a fiatalok látnak nálunk perspektívát, nőtt a falu helybentartó ereje. Külön öröm, hogy az apróságok a horvát nyelvvel és kultúrával is megismerkedhetnek – fogalmazott Glavanics Krisztina, aki arról is beszámolt, hogy természetesen történtek egyéb infrastrukturális beruházások az elmúlt öt esztendőben. Így például jelentős pályázati pénzekből járdák újultak meg, valamint csapadékvíz-elvezető rendszer is kialakításra került.

- Ezek az építkezések egyébként Kisnardát, valamint Nagynardát is érintették és még folytatás is várható. Emellett az orvosi rendelőnk felújítása, energetikai korszerűsítése is megtörtént, de a két ravatalozónkat is megújítottuk. Ezek a beruházások a településünk külső megjelenését is pozitívan befolyásolják és egy folyamatos fejlődést is mutatnak. A legújabb nyertes pályázatunk pedig az óvoda melléképületére vonatkozik. Bízom abban, hogy ebben sikerül a falubuszunknak egy garázst kialakítani de egy tájházat is szeretnénk benne létrehozni. Ezeken kívül pedig tároló helyiségek és egy nyárikonyha is helyet kaphat itt – zárta szavait Glavanics Krisztina polgármester, aki külön kihangsúlyozta a térség országgyűlési képviselőjének, dr. Hende Csabának a segítségét.