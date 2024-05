A múlt évben a tervezett 640 millió forint helyett jelentősen magasabb összeget: 1,1 milliárd forintot könyvelhetett el a város költségvetése iparűzési adó címén, ez azt is jelenti, hogy megfelelő mennyiségű munkahely áll a városban élők rendelkezésére. Az iparűzési adóért köszönet jár a helyi cégeknek, vállalkozásoknak – hangsúlyozza Fehér László, bízva abban is, hogy a legújabban 11 hektárnyi területtel megnövelt, így most már 40 hektáros celldömölki ipari és logisztikai park minél több befektető figyelmét felkelti. A bővítés mintegy 200 millió forintból valósult meg, a több mint 180 milliós pályázati forrást az önkormányzat egészítette ki. Az infrastruktúra a befektetők rendelkezésére áll. Sőt: további fejlesztés is várható, hiszen az iparterület – egy újabb, több mint 300 milliós sikeres pályázat révén – déli irányban tovább bővül, a bővítés fontos eleme az az összekötő út, amely a tervek szerint az alsósági Marx utcába fut majd. Ami pedig a városon áthaladó főutat illeti: a felújítás megtörtént, a múlt évben Lázár János közlekedési miniszter és Ágh Péter országgyűlési képviselő adták át a 4,4 kilométeres útszakaszt, amely a MOL-benzinkúttól az alsósági déli városhatárig tart.

Celldömölk nem „betonváros”, sok a zöldterület, és ha a városrészek összekapcsolásáról van szó, fontos megemlíteni a celldömölki helyijáratrendszert: egy évben 35 milliót költ az önkormányzat arra, hogy működtesse azt a kilenc helyijáratot, amely összeköti Izsákfát, Alsóságot és Celldömölköt (a belvárost). A pályázó helyi ajánlatát fogadta el a város, amikor a helyi autóbuszjáratok üzemeltetéséről döntött.

A közösségi közlekedés fenntartása nem kötelező önkormányzati feladat, mégis fontosnak tartjuk ezt a vállalást

– mondja Fehér László, hozzátéve: a hasonló vasi városokban helyijáratrendszer nem működik. Ugyancsak fontos vállalás, hogy két idősek otthona működik a városban a Népjóléti Szolgálat égisze alatt; az egyik Celldömölkön túl további húsz település idős lakóinak nyújt igény szerint ellátást. A Rákóczi utcai konyha fejlesztésére, bővítésére, szociális konyha kialakítására ugyancsak jelentős pályázati összeg áll rendelkezésre: a Népjóléti Szolgálat által a kórház területén működtetett konyha átköltözhet a Rákóczi utcába. Itt érdemes megjegyezni, hogy bár a celldömölki kórház elvesztette önállóságát, a kórház területén korszerű járóbetegellátást alakítottak ki. Az önkormányzatnak mindenkor fontos szociális szempontok érvényesítéséhez tartozik a szociális bérlakások ügye; nemrégiben az Eltz-kastély teljes felújításával tizenkét lakást adtak át Celldömölkön. A tervek szerint a belvárosban több ponton folytatódhat a lakásépítés.

Mára Celldömölkön az önkormányzati működtetésű gyermekintézmények, valamint a város oktatási intézményei legnagyobb részben megújultak, bővültek. Kezdődött a bölcsődével, folytatódott az óvodákkal – a Vörösmarty és a Koptik Odó utcai óvoda energetikai felújítása, bővítése után most zajlik az alsósági tagóvoda rekonstrukciója. Közben az evangélikus egyházközösség ugyancsak felújította, bővítette a Hajnalcsillag Óvodát. Ugyanígy megtörtént az iskolák (Eötvös, Gayer, Berzsenyi – vagyis a városi iskola tagintézményei) felújítása. Bővült a katolikus iskola, megújult a gimnázium. A következő időszak megoldandó feladatai között van a VMSZC-hez (Vas Vármegyei Szakképzési Centrum) tartozó szakképző iskola felújítása – mert bár volt sikeres pályázat az energetikai korszerűsítésre, bizonyos paraméterek miatt nem tudtak élni vele.

Aki ma áthalad Celldömölkön, folyamatos fejlődést lát. A belváros látványos rehabilitációja az ezredforduló utáni években kezdődött. A központban kialakított Szentháromság tér valóban rendezvénytérként működik: akár a Tulipánfesztivál, akár a szüreti napok, akár adventi gyertyagyújtások alkalmával; hogy csak néhány példát mondjunk. A megújult kolostor – benne a zarándokszállásokkal – ma már az egyházi turizmus jelentős generálója, a celldömölki Mária-kegyhely a nemzetközi Mária-út kitüntetett állomása. Nem mellesleg az egyház és az önkormányzat között sikeresen lebonyolított átadás-átvétel révén épülhetett föl az új városháza.

A turizmus egyébként is fontos tényező a város életében. A fürdő és a páratlan adottságokkal bíró, egyre több különleges attrakciót kínáló Ság hegy egy „komplex csomaggént” is értelmezhető.

A Kemenes Vulkánparknál frissen átadott Vasparipa Játszópark hosszú évek átgondolt tervezésének fontos állomása. A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő területén pedig most 1,2 milliárd forintos beruházás áll megvalósítás előtt: egy csaknem 2200 méter mély kutat fúrnak, napelemtelepet létesítenek

– mondja Fehér László, hozzátéve, hogy a sikerek záloga az együttműködés, vagyis köszönet illeti Ágh Péter államtitkárt, országgyűlési képviselőt, valamint Majthényi Lászlót, a vasi közgyűlés elnökét - támogatásukért a celldömölki tervek megvalósításában.