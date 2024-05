Mező Gáborné második ciklusát tölti Sorokpolány polgármestereként. Az örömteli pillanatok megteremtése és az emberek segítése mindig motiválta, és ez az elkötelezettség jól látszik a falu fejlődésében.

Büszke vagyok arra, hogy a lakosságunk egyre nő, egyre többen választják Sorokpolányt otthonuknak és sok új gyermek is születik nálunk

– emelte ki. Azt is hozzátette, ezért különösen fontos volt a közösségnek a bölcsőde létrehozása, amire 2020-ban sor került egy 80 milliós beruházás keretein belül. A pályázati forrásnak köszönhetően nem csak megnyitott a bölcsi, hanem teljes körű korszerűsítést tudtak megvalósítani: egy ilyen takaros és szép környezetben tölthetik az apróságok a mindennapjaikat. Az óvodát is kinőtték az elmúlt években, így ott is bővítettek, már közel 50 kicsi jár a Sorokpolányba és a várólista is egyre növekszik.

Családbarát falu vagyunk, én mindig azt vallottam, hogy a gyermek az első

– fogalmazott a polgármester.

Mint mondta, az élhető és tiszta környezet megteremtése szintén mindig a középpontban állt. A falu vezetése folyamatosan keresi a lehetőségeket a fejlődésre és a jobb életkörülmények megteremtésére. A Magyar Falu program keretében számos projekt valósult meg, mint például az orvosi rendelő és a ravatalozók felújítása, illetve új aszfaltot kapott a teljes Templom utca is. Ezek a fejlesztések nemcsak a falu infrastruktúráját javították, hanem az emberek egészségügyi és szociális szolgáltatásai terén is lényeges előrelépést jelentettek.

Sorokpolányban nemcsak a jelenre, hanem a jövőre is figyelnek. A tervek között szerepel további bölcsődei és óvodai helyek létrehozása, valamint kulturális és történelmi örökségük megőrzése. A kis falu bővelkedik látványosságokban, gondoljunk csak a kastélyra vagy a mauzóleumra, mindkettővel kapcsolatban vannak tervek a jövőre nézve, amennyiben a választók megtisztelnek a bizalmukkal – zárta gondolatait Mező Gáborné.

Fotó: Cseh Gábor

A falu rendezvényein is tündökölnek a helyi gyerekek

Sorokpolányban minden évben számos közösségi esemény és ünnepség színesíti az életet, és idén sem lesz ez másként.

Június 7-én a helyi óvoda és bölcsőde nagyszabású ballagást tart, ami igazi családi eseménynek ígérkezik. Mint Mező Gábornétól megtudtuk, ez nagy dolog a falu életében, több mint száz embert várnak az ünnepségre. A ballagás mellett kis műsor is szerepel a programban, melyet az iskolások és óvodások adnak elő, utána pedig a családokat megvendégeli az önkormányzat. Az augusztus 15-én tartandó Mária nap alkalmából este közösségi terükön udvari bált szerveznek, ahol a helyiek összegyűlhetnek egy kis szórakozásra. A későbbi események között szerepel a szeptemberi szüreti felvonulás, melyet kétévente rendeznek meg Sorkikápolnával együtt. A felvonulás a faluból indul, majd a Sorkikápolnát körbejárva visszatérnek a kiindulási pontba. Ez már hagyományos a két település között, de az igazán nagy kaliberű esemény a faluban a Mihály-napi vásár, ami idén harmadik alkalommal valósulhat meg szeptember 28-án. A falu apraja itt sem maradhat ki a buliból, közös műsort adnak, a szülők süteménnyel és kézműves dolgokkal készülnek, a befolyt összeget pedig a szülői munkaközösségnek szánja a falu, amit a gyerekekre költhetnek.