Operátor, gyártósori munkatárs

Betanított munkák gyári és termelői környezetben kimondottan nagy rendszerességgel érhetőek el. Ezeket a pozíciókat jellemzően operátor vagy gyártósori munkatárs címszóval illetik, s számos különböző feladatkört foglalhatnak magukban. Ebbe beleértendő például a gyártósori összeszerelés, amelynek során a betanított dolgozók dokumentációk alapján összeszerelői teendőket látnak el, majd azt elkészült részegységeket egy következő állomásra továbbítják.

Ugyancsak rendszeres, hogy operátorokat gépkezelői tevékenységek ellátása céljából alkalmaznak. Ilyenkor feladatuk, hogy elsajátítsák a rájuk bízott gépek üzemeltetését és rendeltetésszerű beállításait, biztosítsák a folyamatos alapanyag-ellátást, továbbá ügyeljenek a termelés folyamatosságára. Ezenkívül pedig kisebb karbantartói, dokumentációs és adatrögzítői felelősségeik is akadhatnak a munka során.

A lista persze itt még korántsem teljes, hisz operátorokat és gyártósori munkatársakat minőségellenőrzési, csomagolói, válogatói, címkézői és még számos egyéb feladat kapcsán is foglalkoztatnak. Ózd és a környékbeli városok, illetve települések esetében szintén széles a kínálat, amint azt a régióra specializálódott OzdAllas.hu weboldala is alátámasztja. Itt több különböző betanított gyári munka is elérhető volt már a fizikai, segéd és betanított munka álláskategória alatt, sőt, rendszeresen visszatérő lehetőségnek számítanak az ilyesfajta pozíciók.

Anyagmozgató

Raktári környezetben szintén nem ritkák a betanított munkavégzéssel járó állások. Ilyen többek között az anyagmozgatói munkakör is, amely kimondottan a fizikai munkát keresők számára lehet ideális választás. Ezen pozíciók esetében ugyanis a mindennapok főként pakolással és rakodással telnek, illetve egyéb raktári teendőkkel.

Az anyagmozgatók azok, akik a beérkező árukat lepakolják, kiszállítás esetén pedig az áruk összekészítésében és rögzítésében játszanak tevékeny szerepet. Feladatuk lehet továbbá a csomagolás és a címkézés is, valamint gyári környezetben a gyártási alapanyagok mozgatása és az alapanyag-utánpótlás biztosítása is.