Ebben a blogban bemutatjuk Tenerife legszebb és legérdekesebb helyeit, hogy te is inspirációt meríts a következő utazásodhoz. Ha olvasás közben kedvet kapsz az utazáshoz és olcsó repülőjegyek Budapestről is érdekelnek, semmi se tartson vissza álmaid utazásától: Tenerife az egyik legjobb választás, hiszen a sziget változatossága és sokszínűsége garantáltan felejthetetlen élményeket nyújt.

Miben rejlik Tenerife varázsa?

Amikor Tenerifére gondolunk, sokan azonnal a tengerpartokra és a napfényre, izgalmas koktélokra, mennyei tengeri ételekre asszociálnak. És nem tévednek, hiszen mindez szerepel Tenerife változatos étlapján.

Ez a sziget azonban ennél sokkal többet kínál. A sziget északi és déli részei közötti különbségek, a vulkánokkal szabdalt tájak, a buja erdők és a történelmi városok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Tenerife valóban különleges hely legyen.

Tenerife az a sziget, ahol a kultúrák találkoznak, ahol a változatos időjárás, a helyiek kedvessége, a rendkívül friss alapanyagok és maga a sziget elhelyezkedése is hozzájárul ahhoz a különleges érzéshez, amit a partot vagy épp földet érés után érzünk. Elég egy szippantás a levegőbe, hogy tudjuk: igen, ez Tenerife!

A sziget, ahol együtt él a természet és a történelem

Nem véletlen például az, hogy a Teide Nemzeti Park Tenerife egyik legikonikusabb helyszíne. A park középpontjában a Teide vulkán áll, amely Spanyolország legmagasabb csúcsának minősül a maga 3715 méteres magasságával, ami egyébként a világ 3. legmagasabb vulkánjává is teszi az utoljára 1909-ben kitört tűzhányót.

A Teide Nemzeti Parkban egyébként számos túraútvonal található, amelyek különböző nehézségi szinteken várják a látogatókat. A csúcsról nyíló panoráma egyszerűen lélegzetelállító, és egy tiszta napon akár a szomszédos szigeteket is megpillanthatod. Mintha a világ tetején lennél, nem igaz?

Egyébként a Teide Nemzeti Parkban található a sziget legmagasabban fekvő faluja, Vilaflor is. A falu környékén számos túraútvonal indul, amelyek közül több is egyenesen a Teide vulkánhoz vezet. A friss hegyi levegő és a gyönyörű kilátás miatt érdemes egy napot itt eltölteni. A falu híres még a borairól és a mandulás süteményeiről is.