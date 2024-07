Hirdetés 9 perce

Gyári munkát keresel? Ezeket a lehetőségeket kínálja Füzesabony és környéke!

A gyári és termelői környezetben elérhető munkalehetőségek között számos álláskereső találhat a végzettségéhez, tapasztalataihoz és elsajátított képességeihez illő pozíciót. Az elhelyezkedéshez Füzesabonyban és környékén is adottak a feltételek, ahol többek között a most bemutatásra kerülő pozíciók is az álláskínálat részét képezhetik!

PR cikk PR cikk

Forrás: Freepik.com

Gyártósori szerelő / operátor A gyári munkák között jó esélyekkel böngészhetnek a betanított álláslehetőségek után érdeklődök. Ebben a környezetben ugyanis kifejezetten gyakoriak az ilyesfajta munkakörök, aminek egyik alapvető példáját jelentik a gyártósori szerelő, avagy operátor pozíciók. Gyártósori szerelő, operátor állások egyébként Füzesabonyban gyakoriak, többek között a régió álláspiacával foglalkozó FuzesabonyAllas.hu feleületén keresztül is. Az operátori munkák kapcsán valamennyi esetben szakmai végzettséget nem igénylő, betanított feladatokkal kell számolni. Ez lehet például összeszerelés, gépkezelés vagy akár csomagolás is. A pozícióról továbbá elmondható, hogy ugyan előképzettséget nem igényel, a feljebblépési lehetőségek mégis adottak lehetnek, hisz gyakori, hogy a munkáltatók a bevált és jól dolgozó operátoraikat léptetik elő, például csoport- vagy műszakvezetővé. Műszaki előkészítő A műszaki előkészítők munkája több területre is kiterjedhet a gyártás és termelés berkein belül. Egy korábbi, az említett fuzesabonyallas.hu kínálatában megjelent hirdetésben például műszaki árajánlatok készítése és ajánlati dokumentációk összeállítása céljából keresett műszaki előkészítőt egy nyílászárók gyártásával foglalkozó vállalat. A műszaki előkészítőknek ugyanakkor emellett feladata lehet még az anyagbeszerzés, a projektkoordináció, a szállítókkal és ügyfelekkel való kapcsolattartás, sőt, még a minőségellenőrzés is. Munkájuk sokrétűségéből adódóan egy ilyen pozíció kapcsán alapvető elvárás a legalább középfokú műszaki végzettség, ami mellett az MS Office és bizonyos tervezőprogramok (pl. AutoCAD) használatában szerzett jártasság is fontos feltétel lehet. Mechanikus / elektromos karbantartó Ha gyártás és termelés, akkor mindenképpen megemlítendőek a karbantartói munkakörök is, hisz ezen pozíciók is visszatérő szereplői a füzesabonyi régió álláskínálatának. A karbantartói állások kapcsán két fő kategóriát különböztetünk meg, a mechanikus és az elektromos karbantartói pozíciókat.

Előbbi esetében a feladatok célja a gépek és ipari berendezések mechanikai működésének biztosítása, ami magában foglal olyan tevékenységeket, mint a kopott és sérült alkatrészek cseréje, tisztítások és kenések elvégzése, továbbá a gépek kalibrálás és beállítása. Az elektromos karbantartók ezzel szemben a vezérlőrendszerek bekötésével és beállításával, a kábelezések és a csatlakozások rendszeres ellenőrzésével, elektromos jellegű hibadiagnosztikával, valamint az elektromos rendszerek konfigurálásával foglalkoznak. Mindkét pozíció jellemzően középfokú szakirányú végzettséget igényel. Ez a mechanikus karbantartók esetében lehet például gépésztechnikus, gépszerelő vagy géplakatos képesít, míg az elektromos karbantartói állások villanyszerelői, elektrotechnikus vagy elektronikai műszerész végzettséggel pályázhatók meg a legjobb esélyekkel.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!