Aréna hajnalig

Az Aréna délutántól hajnal 5-ig ontja a programot minden fesztiválnapon. A felhozatalban pedig Solére, Lil Frakk, bongor, Kristoaf, Jaber, Sisi, 6363, Ajsa Luna, Mehringer, Co Lee Live Band, Platon Karataev, Rácz Gergő, Kkevin, Hundred Sins & Friends, OTL-Ibbigang x Gyuris, Ekhoe, Analog Balaton, Ganxsta Zolee és a Kartel, Bruno x Spacc, Mirror Glimpse, a K-OSZ Disco szerepel.

Szerda éjfél után, hajnalba nyúlóan Metzker & Friends: azaz Koósz Milán, Metzker Viktória, Pumped Gabo és Pixa zenél.

Csütörtökön ugyanebben a sávban a Next Level csapata, így Gemcamp, Dublic, SIKDOPE, Schomey és Tomzy & Danieng tölti be a teret.

Pénteken a Carbon Techno & SZIN presents: Dain Farrel, NUSHA, GAGA, Robin Futaki visz a másnapi napfelkeltébe.

A zárónapon pedig Willcox, JoerJunior, MATRODA és CHRSTPHR teszi ugyanezt.

SZTE Színpad

A nagy helyszínek közé tartozik az SZTE Színpad, ahol tehetségkutató-nyertes zenekarok lépnek majd fel, továbbá: Juhász Zoli és Zenekara, 5figures, Kies, Képlet, Fiúk, Myra Monoka and the Beat Buddiez, Blahalouisiana, Lazarvs, Bohemian Betyars, Csík Zenekar, Hiperkarma, Csaknekedkislány, Paddy and the Rats, Anima Sound System, 30y, Manuel, Esti Kornél, AWS, Fish!, Bëlga, Curtis Live, Lagzi Feszt, Elefánt örvendezteti meg a közönséget, a Coca-Cola SZIN-t pedig itt a Technoid Community bulija zárja.

Gyere velünk!

Persze a gazdag felhozatal mellett más érvünk is van, miért zárd a nyarat ismét a SZIN-en!

Ha vár a suli, de te nem várod,

Ha a nyarat búcsúztatod,

Ha lazítanál az örökké tartó melóban,

Ha végre mulatnál egyet a gyerek nélkül,

Ha először mulatnál együtt a gyerekeddel,

Ha a kedvencedet élőben is szeretnéd meghallgatni,

Ha a haverokkal buliznál egy fergetegeset,

Ha már alig várod az év legnagyobb durranását,

akkor GYERE LE A PARTFÜRDŐRE, MI IS OTT LESZÜNK!

