A fesztiválra kilátogatókat Bozsokon és Cákon is várják programok 10 – 18 óráig. Bozsokon a Lacipajtás Színpadon beszélgetéseket és népművészeti műsorokat hallhatnak és láthatnak az érdeklődők, a Gasztroudvarban Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke készít ételt „Vasi Ételek” című könyvéből, melyet a vendégek meg is kóstolhatnak. Kísérő programként a 350. számú Szent Márton Cserkész Csapat tart interaktív bemutatókat, előadásokat, valamint folyamatos tárlatvezetésen vehetnek részt a látogatók, LaciPajtás Banga László mutatja be magángyűjteményét. Cákon a Cáki Pincesor Pódium Színpadán kerekasztalbeszélgetések, koncertek és látványkonyha várja a családokat, kísérőprogramként a játékok és pónilovagoltatás is lehetőség nyílik.