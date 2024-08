Hirdetés 1 órája

Vendéglátós munkát keresel Siófokon? Íme néhány gyakran elérhető lehetőség!

A balatoni munkavégzés számos álláskereső számára vonzó opciót jelent. Ezen belül is a vendéglátás kínálja a legtöbb lehetőséget, amely területen akár szezontól függetlenül is nyílhat esély a munkavállalásra. Különösen igaz ez Siófok esetében, ahol többek között a most bemutatásra kerülő pozíciók is a kínálat részét képezhetik!

PR cikk PR cikk

Forrás: freepik.com

Pultos / felszolgáló A vendéglátós munkák között a pultos és a felszolgáló pozíciók a leggyakoribb álláslehetőségeknek számítanak. Sokszor ezen állások egyetlen munkakör formájában jelennek meg, ahogy arra egyébként például a régió álláspiacára fókuszáló SiofokAllas.hu kínálatában is volt már precedens: https://siofokallas.hu/allasok/vendeglatas. Ezeknek a pozícióknak előnye, hogy az álláskeresők széles skálája számára lehetnek elérhetőek, mivel gyakori, hogy a munkáltatók sem releváns végzettséget, sem tapasztalatot nem várnak el a pályázóktól, csupán előnyként tekintenek azokra. Mindez persze nem azt jelenti, hogy ne lennének követelmények, csak inkább a személyes tulajdonságokra vonatkoznak: a vendégközpontú hozzáállás, a munkabírás, megbízhatóság és a gyors munkavégzés képessége például valamennyi esetben fontos kritérium. Az ezekkel a tulajdonságokkal kapcsolatos elvárások ugyanakkor abszolút megalapozottak, hisz a munkakör feladatai, beleértve a vendégek kiszolgálását, az italok elkészítését, a fizettetést és a munkakörnyezet rendben tartását kihívást jelentő tevékenységek, amelyek megkövetelik az ilyesfajta kvalitásokat. Konyhai kisegítő A lehetőségek azok számára is adottak, akik inkább konyhai munkát vállalnának. Ezek közül is a konyhai kisegítői pozíció számít talán a legnagyobb eséllyel megpályázható munkakörnek, ahol szintén nem képezi részét az elvárások listájának a végzettségre/tapasztalatokra vonatkozó követelmények. Az állás kapcsán ugyanis betanított munkavégzésről van szó, magában foglalva a nyersanyagokkal kapcsolatos előkészületi munkákat (pl. hámozás, tisztítás, szeletelés), a mosogatást, a konyha higiéniájának fenntartását, illetve a szakácsok közvetlen támogatását. Ezek a feladatok pedig viszonylag könnyen és gyorsan elsajátíthatóak, ugyanakkor jó fizikai állóképességet, csapatjátékos attitűdöt, szervezőkészséget, valamint a gyors és hatékony munkavégzés képességét igénylik betöltőiktől. Szállodai recepciós Szezontól függetlenül akár szállodai pozíciók, például a szállodai recepciós munkakör betöltésére is nyílhat esély Siófokon vagy más balatoni városban. Ezen munkalehetőségek esetében ugyanakkor már részletesebb elvárásokkal találkozhatnak a pályázók: a legalább középfokú végzettség, a magabiztos angol és/vagy német nyelvtudás, a számítógépes ismeretek és a vendégközpontú hozzáállás például általános kritériumnak számít.

A munkakör feladatairól pedig elmondható, hogy főként kapcsolattartói és adminisztratív tevékenységek határozzák meg. A szállodai recepciósok felelnek ugyanis a vendégek bejelentkeztetéséért, a részükre történő információszolgáltatásért, a szobafoglalások kezeléséért, valamint helyszíni fizetés esetén a számlázásért, fizettetésért is. Sokrétű és változatos feladatokkal számolhat tehát az, aki szállodai recepciósként próbálná ki magát a munkaerőpiacon.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!