Élő koncertet ad a VALMAR

Forrás: WHB Facility Management Kft.

A Grand Opening színesítéséhez az ETO Park Szolgáltató & Élményközpont üzletei és bérlői is hozzájárulnak, számos üzlet csatlakozott a 23:00-ig tartó „night shopping”-hoz, mint például az ALDI, a Lipóti Pékség, a dm, a Gelato & Fruit Bar, az EcoFamily, a CCC, a Háda, a HalfPrice, a ReaTex, a Happy Skin, a Spirit Bodega és nem utolsósorban az amúgy is 0-24 órában nyitva tartó Cutler , akik az esemény tiszteletére ingyenes nyílt napot tartanak, szóval, ha valakinek a színpad előtti ugrálás és táncolás után továbbra is mozgáshiánya lenne, vagy csak megfelelő erőnlétet szeretne ezekhez a tevékenységekhez, bátran látogassa meg az edzőtermet, a Cutler edzői sok szeretettel várják majd őket.

Ha pedig valaki megéhezne vagy megszomjazna, nos a szervezők természetesen rájuk is gondoltak, a parkolóban 4 helyszínen is lehet majd ételt – italt vásárolni.

További információk és részletes program az ETO Park honlapján, Facebook-oldalán, valamint a Facebook-eseményben találhatók.

Az oldalakat érdemes minden nap megnézni, hogy ne maradjatok le semmiről!