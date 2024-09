A raktárosok feladatköre

A nagyobb raktárakban számos raktáros pozícióval találkozhatnak az álláskeresők, kezdve a komissiózó munkakörtől, egészen a targoncavezetői állásokig. Ily módon bizonyos fokú eltérések is mutatkozhatnak ezen lehetőségek között, de persze egyúttal számos átfedés is.

Ilyen lehet például az áruátvétel és az árukiadás, ami valamennyi raktár esetében egy meghatározó mindennapi tevékenység. Előbbi esetében a raktárban dolgozók feladata, hogy ellenőrizzék a szállítmányt, mennyiségi és minőségi tekintetben is megvizsgálják azt, továbbá, hogy elhelyezzék a megfelelő helyen a raktárban. Utóbbi során pedig a megrendelések alapján összekészítik az árukat, majd átadják őket a szállítóknak, vagy adott esetben a vevőknek.

Ezen feladatokból adódóan az árukészlet kezelése is egy fontos feladatuk, amelynek részeként rendszerezik az árukat, illetve tevékeny szerepet vállalnak a leltározási folyamatokban. Sőt, akár a készletkezeléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok is a felelősségeik részét képezheti. Mindemellett pedig természetesen az általános raktári rend fenntartása is alapvető kötelességük, beleértve az áruk optimális elhelyezését, a raktár tisztán tartását, valamint a biztonsági előírások betartását.

Raktári munkák Dunakeszin és környékén

Ahogy az a bevezetőben is említésre került, Dunakeszi és környéke a főváros közelségéből adódóan számos raktáros munkalehetőséget kínál. Ezt alátámasztja a régió álláspiacával foglalkozó Dunakesziallas.hu weboldala is, ahol visszatérőek a különböző raktáros pozíciókra vonatkozó hirdetések a raktározás, logisztika álláskategórián belül.

A napokban például egy rakodó munkával kapcsolatos hirdetés jelent meg az oldalon, amelyben raktári pakolásra, papír-, illetve fóliaválogatásra keresnek dolgozót egy telephelyre. Ezenkívül pedig simán csak raktáros, valamint targoncavezető címszó alatt is többször jelentek már meg álláslehetőségek az oldalon, vagyis valóban érdemes lehet folyamatosan nyomon követni a kínálatot, illetve akár állásértesítőre is feliratkozni.