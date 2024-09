Ellátás

Akár van ételérzékenységünk, akár nincs, egy szendvics jól fog jönni a túra során. Nem kell manapság a hagyományos összetételhez ragaszkodni, lehetünk kreatívak, kísérletezők. Csak néhány szendvicsötlet:

Klasszikus: vaj, sonka, sajt, salátalevél, zöldségek

Vegetáriánus: hummusz, zöldségek, olajbogyó

Olasz ízek: szalámi, mozzarella, rukkola, olívaolaj, balzsamecet

Fő az egészség: teljes kiőrlésű kenyér, csirkemell, avokádó, saláta

Különleges: füstölt lazac, krémsajt, kapor, uborka

Édes: vaj, méz vagy mogyoróvaj és méz.

S persze szeletelve gyümölcs és zöldség elférhet még a hátizsákban, mint snack.

A folyadék szintén fontos! Szerencsés esetben újra tudjuk tölteni egy forrásból vagy kútból palackunkat. Mielőtt útnak indulunk, a felkészülés napján az a legjobb, ha megnézzük a Lidl akciós újságot, s kiválasztjuk, mit viszünk magunkkal arra a pár órára vagy napra. Persze útba eshetnek kisboltok, ahol túlárazott termékeket beszerezhetünk. Egy Lidlben viszont mindig ugyanazt a minőséget és „józan” árakat kapunk.

Szállás

Ahogy visszatér minden a normális kerékvágásba (értsd úgy, hogy a gyerekek iskolába járnak, s ezzel a családok felveszik a szokásos életritmust) a szállásárak is zuhannak. Míg augusztusban még hétköznap is 10-12 ezer forint a legolcsóbb szoba, szeptembertől májusig – az iskolai szünetek időszakait leszámítva – jóval kedvezőbb áron bérelhetünk szobát. Vagy persze (vad)kempingezni is lehet, ha valakinek ahhoz fűlik a foga. Ismerjük mind a nagyobb szállásfoglaló weboldalakat, de felkereshetjük a kulcsosházak, a kevésbé divatos szálláshelyek listáját is.

Ahogy az erdőt járjuk, óvjuk a környezetünket! A hulladékot tartsuk magunknál, ne dobáljuk el útközben! Igyekezzünk minél kisebb „lábnyomot” hagyni még a hétköznapokban is!