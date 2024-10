Mítosz 1: Ősszel nincs szükség fényvédő használatára

Ez talán az egyik legelterjedtebb mítosz. Bár ősszel kevesebb a napsütéses órák száma, és a napsugarak nem annyira intenzívek, a káros UV-sugárzás továbbra is jelen van. A fényvédők használata tehát nem csak a nyári hónapokban fontos, hanem az év minden szakában, hiszen az UV-sugárzás felgyorsítja a bőr öregedését, és fokozza a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Az őszi hónapokban is érdemes olyan fényvédő terméket választani, amely könnyű textúrájú, így nem nehezíti el a bőrt, és egész nap védelmet nyújt.

Mítosz 2: Az őszi időjárás miatt kevesebb hidratálás szükséges

A hűvösebb, szeles időjárás és a fűtött helyiségek száraz levegője valójában fokozott bőrhidratálást igényel. Bár kevésbé érezzük a meleg miatti verejtékezést és szomjúságot, a bőr vízvesztése ősszel is jelentős lehet. Éppen ezért ilyenkor fontosabb a gazdagabb hidratálók használata, amelyek megakadályozzák a bőr kiszáradását, és segítenek fenntartani a bőr természetes védőrétegét.

Mítosz 3: A C-vitamin szérumok használata felesleges ősszel

Sokan azt hiszik, hogy a C-vitamin szérumok csak a nyári hónapokban fontosak, mivel az antioxidánsoknak nagy szerepe van a napsugárzás okozta károsodás elleni védekezésben. Ez azonban tévhit. A C-vitamin szérumok ősszel is kiemelkedően hasznosak, hiszen nemcsak védenek a környezeti stressztől, hanem hozzájárulnak a bőr megújulásához és a pigmentációs foltok halványításához is, amelyeket a nyári napsugárzás okozott. Emellett segítik a kollagéntermelést, amely ilyenkor is fontos a bőr feszességének megőrzéséhez.

Mítosz 4: Ősszel nincs szükség hámlasztásra

Sokan úgy gondolják, hogy a hámlasztás csak a nyári szezon előtt vagy a téli időszak elején fontos, de valójában ősszel különösen ajánlott. A nyár folyamán a bőr jelentős UV-terhelésnek van kitéve, ami vastagabb szaruréteget eredményezhet, és a bőr fakóvá, egyenetlenné válhat. A hámlasztás segít eltávolítani az elhalt hámsejteket, elősegítve a bőr regenerálódását, és így az arc visszanyeri üde ragyogását. Az AHA- és BHA-savak például különösen hatékonyak ebben, de fontos, hogy hámlasztás után mindig használjunk fényvédőt, mivel a bőr ilyenkor érzékenyebb lehet az UV-sugarakra.