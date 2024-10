A kriptovaluták népszerűsége az utóbbi években jelentősen megnőtt, ami sokak számára új lehetőségeket teremtett. Azonban a piac egyáltalán nem mentes a csalásoktól, sőt, napjainkban egyre több az olyan tevékenység, amely komoly kockázatot jelenthet a befektetők számára.

A biztonságos pénzügyi tranzakciók érdekében tehát fontos, hogy tisztában legyünk a potenciális veszélyekkel és tudatosan kezeljük azokat. Most megmutatjuk azt, mire érdemes odafigyelnünk a különböző kriptovaluták vásárlása, valamint az azokkal történő tranzakciók során.

A kriptovaluták utáni érdeklődés töretlen, de nem csak a befektetők részéről

Habár néhány éve sokan gondolhatták úgy, hogy csak egy múló hóbortról beszélünk, a kriptovaluták iránti kereslet továbbra is folyamatosan növekszik, és úgy tűnik, ez jó ideig nem fog változni.

Az elmúlt időszakban például az Ethereum árfolyam növekedése sokak számára tette vonzóvá az alternatív fizetőeszköz vásárlását. Ez a megnövekedett érdeklődés azonban sajnos nemcsak az új befektetőket vonzza, hanem a kiberbűnözők és online csalók figyelmét is felkeltette, és egyre aktívabbá tette őket ebben a szektorban.

Mivel az újonnan belépő befektetők gyakran csak a piac nagy hozammal kecsegtető lehetőségeit ismerik, és nincsenek tisztában annak veszélyeivel, így könnyen válhatnak az online csalók áldozatává. Ezért különösen fontos, hogy a kriptovalutákkal folytatott tranzakciók esetén mindig tudatosan járjunk el, és felkészültek legyünk a potenciális kockázatok elkerülése érdekében.

A kriptopénzekkel való csalások különböző fajtái

A kriptovaluták használata alapvetően biztonságos tevékenység, és hazánkban is rengetegen használják a virtuális pénzt fizetőeszközként. Ezt kiválóan mutatja az is, hogy Magyarországon a kripropénzekkel kapcsolatos tevékenységek a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartoznak, a kriptovaluták pedig a Fiat pénzekhez hasonlóan adókötelesek. Ettől függetlenül azonban különböző csalások – ahogyan a hagyományos banki tranzakciók esetében is – egyre elterjedtebbnek számítanak.