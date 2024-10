Azóta a pácienseink tapasztalatai megerősítettek abban, hogy jó döntés volt, a legkülönbözőbb területeken számoltak be sikersztorikról. Volt, akinek a stroke utókezelésében segített az oxigénterápia, másnak az immunrendszere vagy az alvásminősége javult drasztikus mértékben, sportolók gyógyulását gyorsította fel egy-egy sérülés után, de olyan asztmás vendégünk is volt, aki úgy érezte magát a kezelés után, mintha kicserélték volna… Azt pedig hobbisportolóként saját magamon is tapasztalom, hogy az ízületekre,regenerálódásra is milyen jó hatással van az extra oxigén, de még a bőrön is látszik a hatása!