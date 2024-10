100% vízi szórakozás kisbabáknak, gyerekeknek és szüleiknek – ezt ígéri a Sonnentherme Lutzmannsburg. Itt található a világ leghosszabb VR csúszdája, számtalan élménymedence 1000 m²-en, baba- és gyermekszauna, wellness-részleg, beauty és masszázs felnőtteknek, valamint számos más ajánlat, mely garantálja a felejthetetlen családi kikapcsolódást.

Baby World

A Sonnentherme Lutzmannsburg a baba vízi világával nem hiába számít Ausztria vezető babafürdőjének. Különböző pancsoló medencék, babahinta, amelyben babája egyedül játszhat, baba lagúna, babamedence, pezsgőfürdő a legkisebbeknek, babaúszás órák és még sok más attrakció, amely garantálja a kisbabája boldogságát és az ön nyugodt kikapcsolódását.

Speed world

Itt található Ausztria leghosszabb beltéri óriáscsúszdája, a világ leghosszabb virtuális valóság csúszdája és a Speedy óriáscsúszda is. 111 m hosszú az Air Racer fedett csúszda, a legkisebbek számára pedig a Quaxi és a Flipper garantál villámgyors élményeket.

VR-csúszda

A VR-csúszdával új élményteli világokat fedezhet fel, miközben kipróbálja a világ leghosszabb (Space Twister 202 méter) virtuális valóság szemüveges csúszdáját. A 202 méter hosszú „Space Twister” csúszdán 5 világba merülhetnek el 7 év feletti vendégeink: sárkányok világa (World of Dragons), űrlények világa (World of Aliens), fantázia világa (World of Fantasy), a szafari világa (World of Safari) és a kalózok világa (World of Pirates).

Úszóiskola

Úszástanulás felsőfokon – ez a mottója a Sonnentherme Lutzmannsburg Sunny Bunny Swim Academy úszócsapatának. A gárda professzionális úszóedzőkkel tart baba- és gyermek tanfolyamokat. A babaúszás fejleszti az egyensúlyérzéket, a mozgást és a koordinációt is javíthatja.

Baba és gyermek szauna

A szaunázás nemcsak a felnőtteknek tesz jót, hanem a gyermek immunrendszerét is erősíti. A Sonnentherme Lutzmannsburg gyermekszaunájában és -gőzfürdőjében a legkisebbek játékosan ismerkedhetnek meg a szaunázással, az illatokkal és a meleg jótékony hatásaival.

Szülinap Sunny Bunny-val

Rengeteg móka ás kacagás vár a szülinapos ünnepeltre és barátaira. Ami a legjobb az egészben, hogy a szülinapos határozza meg a programot. És természetesen Sunny Bunny sem hiányozhat a buliról.