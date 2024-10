Tavaly év végén csatlakozott a felsőcsatári iskola a Talent School projekthez, fő céljuk a felsős diákok pályaorientációjának elősegítése, iskolaválasztásuk segítése. Előzetesen felmérték kompetenciáikat, azt, hogy mely terület érdekelheti őket. Három éven keresztül szakmákkal ismerkednek, egy kicsit másként, mint eddig: helyi vállalkozókat kerestek, akik bemutatják, mit takar hivatásuk, tudtuk meg Szegleti Veronikától. Az igazgató elárulta, a jövőben méhésszel, cukrásszal, mezőgazdasági vállalkozóval is együttműködnek – sokszínű lesz a program, és az 5-8. osztályosokon kívül az alsó tagozatosokat is bevonják. Nem titkolt céljuk ezzel elősegíteni azt, hogy diákjaik felnőttként is helyben maradjanak, általuk továbbra is működjön az iskola és a falu közössége.