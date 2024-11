Forrás: Lidl

A Lidl évek óta elkötelezetten támogatja a nehéz helyzetben élőket, és idén is segítséget nyújt: a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi adománygyűjtéséhez csatlakozva vásárlóit is arra bátorítja, hogy támogassák együtt a rászoruló családokat. A karácsonyi adománygyűjtés nagyszerű alkalmat teremt arra, hogy hozzájáruljunk a közösségünket támogató jótékony célokhoz. Ez a kezdeményezés nemcsak az ünnepi hangulatot hozza közelebb, hanem lehetőséget ad arra is, hogy megéljük a közös segítségnyújtás örömét. Az adományozás önzetlen gesztusa megszépítheti a karácsonyt, és emlékeztet arra, hogy a szeretet, az odafigyelés és az összefogás mindannyiunk számára elérhető, bármilyen élethelyzetben is legyünk.

Így adományozhatunk

Ha a Lidl üzleteiben vásárolunk 2024. november 11. és 24. között, akkor az üzletek kasszáinál 500, 800 és 1000 forint értékű élelmiszeradomány-utalványokat vásárolhatunk, amelyeket a Szeretetszolgálat – az üzletek pakolópultjaira kihelyezett – gyűjtőedényeibe helyezhetünk bele. Az így összegyűlt adományok összegét a Baptista Szeretetszolgálat az utalványon megjelölt élelmiszerekre váltja be, amiből a szervezet munkatársai élelmiszercsomagot állítanak össze, és még karácsony előtt eljuttatnak a nehéz helyzetben élőkhöz, hogy ők is átélhessék a karácsony varázsát.

Karácsonyi segítség – egy mosómedvével!

A jótékony utalványok megvásárlása mellett úgy is segíthetünk, hogy a Lidl karácsonyi reklámfilmjében szereplő plüss mosómedvét megvásároljuk. Minden egyes, Lidl Plus kuponnal kedvezményes áron (2499 Ft helyett 1999 Ft) megvett plüssfigura teljes vételárát az áruházlánc a Baptista Szeretetszolgálatnak ajánlja fel.

Csatlakozzunk mindannyian — hiszen a szeretet és a törődés az ünnepek igazi üzenete!

