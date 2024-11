Ablakdekorációk, polár plédek, karácsonyi párnahuzatok, asztalterítők, gyertyák, festhető karácsonyfadíszek, hógömbök és karácsonyi vonatok, óriás traktor és tökhintó kis hercegnőkkel, Diótörő figurák különböző méretben, karácsonyi manócskák és zenélő körhinták – végtelen az ajándéklehetőségek sora a Nalu Bababoltnál, ahol november 25-ig a Mikulás postaládájába dobhatják a gyermekek a kívánságaikat, kiválasztva egy tárgyat az üzlet kínálatából. A november 28-i sorsoláson aztán kiderül, kinek kedvez a szerencse: egy kisgyermeknek a NALU Mikulása hoz ajándékot. Várják a színes rajzokat, leveleket az üzlet mellett elhelyezett postaládában, hogy egy kisgyermek álmát teljesíthesse a télapó.

Online webshop:

Az országos kiszállítással dolgozó cég a weboldalán (nalubababolt.hu) még szélesebb körben kínál termékeket. Ezek online rendelhetők, a gyors és megbízható házhoz szállítás mellett lehetőség van személyes átvételre is az üzletben. Beáta megjegyzi, külön öröm számukra, hogy webshopjukban 100 százalékban magyar terméket is értékesíthetnek, ezzel is támogatva a hazai kisvállalkozókat.

Apropó webshop: aki ott böngészne, az november 15-17-én, péntektől vasárnapig hatalmas Black Friday akciókkal számolhat, ami különösen jól jön az ünnepek közeledtével, hiszen így kedvezményesen szerezhetjük be a gyerekek karácsonyi ajándékait, legyen az egy színes játék, egy kedves ruhadarab vagy éppen egy hasznos babafelszerelés. A termékek csomagolásánál új funkcióként már ECO (újrahasznosított csomagolást) is kérhetnek a kiszállítást választók, ezzel is segítve a fenntarthatóságot.

Fontos még, hogy a felületen blog segít eligazodni a szülésre és az azt követő időszakra vonatkozóan, az újszülöttek fejlődési mérföldköveit illetően és szezonálisan az utazás és közlekedés a babával témakörben.