A készház is lehet egyedi – Hogyan tervezzünk otthont egy teljes család számára?

Gyöngyi, kehidakustányi SIP-ház tulajdonos: "Nem csak A-tól Z-ig megcsináltak mindent, de a kivitelezés és a fenntartás is kedvezőbbnek ígérkezett. Róberttel, az ügyvezetővel hamar megtaláltuk a közös hangot, a kivitelezés folyamatának minden lépését előre megbeszéltünk, és ehhez tartották is magukat. Most már magam is megtapasztaltam, hogy gyorsabb, gazdaságosabb, energiatakarékosabb ez a fajta építési mód, mint a hagyományos. Csak gratulálni tudok Róbertnek és csapatának a munkájukhoz."