Hirdetés 53 perce

A stresszmentes építkezés mindenkinek elérhető!

Ha az építkezésre gondol, önnek is munkafolyamatok tucatjainak komplex hálózata jut eszébe, és szinte el sem tudja képzelni, hogyan lehet ezt levezényelni? A Regio General Kft.-nél több mint félezer felépített álomotthonnal a hátunk mögött pontosan tudjuk a gördülékeny és problémamentes építkezés receptjét, amit most az olvasókkal is megosztunk!

Egy új otthonhoz vezető út gyakran göröngyös, de nem akkor, ha biztos háttérrel rendelkező, megbízható generálkivitelezőre bízza az építkezést! Közel két évtizednyi építőipari tapasztalattal a zsebünkben biztosan állíthatjuk, hogy egy családi ház önálló felépítése vagy felújítása a generálkivitelezővel történő építkezéssel szemben végül mindig kevésbé tetszetős ár-érték arányú megoldás. Most azt is elmondjuk, miért! Forrás: Regio General A pénzügyekben is számíthat ránk Kezdjük a pénzügyekkel! Ritkaság, hogy valakinek a teljes építkezéséhez szükséges tőke rendelkezésére áll. A legtöbben hitel, valamint állami támogatások segítségével valósítják meg álomotthonukat. Ezek kínálatában és a rájuk vonatkozó szabályozások rengetegében nem könnyű eligazodni, így nehéz megtalálni a legjobb megoldásokat, és kihasználni minden lehetőséget a spórolásra. Mi azonban egy kézben tartjuk a folyamatokat a független pénzügyi tanácsadástól kezdve. Szakértőink minden előírást, követelményt és apró részletet pontosan ismernek, így segítenek megtalálni a lehető legjobb konstrukciót, és maximalizálni az igénybe vehető támogatások összegét. Tökéletes tervből tökéletes otthon A következő lépés a tervezés. Ügyfeleink gyakran érkeznek olyan kész tervekkel, amelyek a választott telken megvalósíthatatlanok, vagy épp költségigényük miatt jelentenek akadályt. Ha velünk szerződik, tervezőink és kivitelezőcsapatunk szorosan együttműködnek, így már az első pillanattól olyan megoldásokat kínálunk, amelyek garantálják az ár és az érte kapott érték egyensúlyát, ráadásul biztos, hogy ingatlana kompromisszumok nélkül megépíthető lesz. Rutinból építünk álmokat Ha az építkezés menetére gondol, biztosan önnek is munkafolyamatok tucatjai jelennek meg a szeme előtt, számtalan megválaszolandó kérdéssel kiegészülve. Ezek menedzseléséhez megbízható szakemberekre van szükség, a kérdések megválaszolásához hiteles forrásokra és mindenekelőtt rengeteg időre. Az ember általában saját idejével és energiájával nem kalkulál, pedig egy önállóan koordinált építkezésnél ez éppúgy plusz ráfordítást jelent, mint a drágább alapanyagok vagy magasabb áron dolgozó mesterek. Ezzel szemben a generálkivitelező alaposan tervezett és már számtalanszor bizonyított rutinfolyamatokkal dolgozik, összeszervezi a megbízható brigádokat és felelősséget vállal a munkájukért, így a procedúra akadálytalanul halad a megrendelő szabadidejének feláldozása nélkül. Nem kell, hogy fájjon a feje a silány szakmunkák, a behajthatatlan ígéretek vagy az elcsúszott határidők miatt, hiszen mindez a generálkivitelező felelőssége.

Forrás: Regio General Kiváló döntés egy életre Ha stresszmentes, gördülékeny és megfizethető építkezésre vágyik, válassza a Regio General csapatát! Az otthonteremtés első gondolatától kezdve végigkísérjük és egy kézben tartjuk a teljes folyamatot, felelősségteljes szakemberekkel működünk együtt, jövőbiztos energetikai megoldásokkal dolgozunk, pontos költségvetést készítünk és valódi, érvényesíthető garanciákat biztosítunk, hogy ingatlanja igazán kifizetődő befektetés legyen. Kérjen időpontot a +36 20 802 1108-as telefonszámon, és ismerjen meg minket ingyenes, kötelezettségmentes személyes konzultációnk keretében, vagy keresse fel weboldalunkat a www.szombathely.regiogeneral.hu címen!

