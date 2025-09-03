1 órája
Ahol élmény otthon lenni – A 3%-os Otthon Start hitellel is elérhetőek a modern, SIP-paneles családi házak
A jelenkor generációjának más a világszemlélete, és ez a lakhatással kapcsolatos kérdésekre is igaz. Ők már nem akarnak éveket tölteni építkezéssel, nem akarnak bajlódni a szervezéssel, technikai kérdésekkel – ők élni szeretnének, ha lehet, egy modern, minden igényt kielégítő családi házban, amely ráadásul környezettudatos is, hiszen az a legolcsóbb energiaforrás, amit nem használunk fel. A 3%-os Otthon Start hitellel mindez most még könnyebben megvalósítható.
Bizony, változnak az idők, mások az igények, más a környezet, másként éljük az életünket – több a munkánk is, de a fennmaradó időben több időt szeretnénk tölteni a családunkkal, a barátainkkal, a kedvenc szabadidős tevékenységünkkel.
Igen, az építőipar is folyamatosan változik, egyre nagyobb teret hódítanak a korszerű, energiahatékony megoldások, amelyek nemcsak az építkezés során, de a későbbi fenntartás és üzemeltetés során is jelentős előnyöket kínálnak. A Zbau Ingatlan Kft. az előregyártott SIP (Structural Insulated Panel) technológiára épülő családi házaival és a Daniella lakópark még elérhető otthonaival abban segít, hogy a tulajdonosok ne csupán egy épületet, hanem a valódi otthon élményét kapják – alacsony rezsivel, minimális karbantartási igénnyel.
A Zbau Ingatlan Kft. a Szombathely és Gencsapáti határában található Daniella lakóparkban SIP-technológiájú családi házakat kínál azonnal költözhető állapotban, kedvező áron és rugalmas fizetési konstrukcióval. A beruházás épületei az itt taglalt előnyök mellett modern, letisztult dizájnnal és családbarát alaprajzzal rendelkeznek, zöldövezeti környezetben.
A SIP panelek rendkívül jó hőszigetelő képességüknek köszönhetően télen minimális a hőveszteség, nyáron pedig kellemes a belső klíma. A merev szigetelőanyaggal kitöltött köztes réteg és a külső-belső, többrétegű burkolat együttesen biztosítják azt, hogy a ház energetikai besorolása akár az A+++ kategória elvárásainak is megfeleljen.
A modern, könnyűszerkezetes építési mód gyors fejlődését az is mutatja, hogy a SIP-technológia hőtechnikai szempontból egyre hatékonyabb anyagokat használ, az OSB-SIP után megjelentek a grafitos OSB-SIP, majd pedig a grafitos MgO-SIP panelek. Ez utóbbi különösen jó hőszigetelő, hangszigetelő, valamint tűz-, láng-, és vízálló. Hőátbocsátási tényezője 0,11 W/mK, így energiatakarékosság szempontjából ez a piac legjobb építőanyaga. Ráadásul erre a szerkezetkész héjazatra még további réteg szigetelés kerül, ez már elsősorban azért, hogy megkönnyítse a vakolat felvitelét.
A SIP-paneles épületeknél alkalmazott modern műanyag nyílászárókat (REHAU, DECEUNINCK, stb.) a hagyományosnál sokkal precízebben építik be, ez további biztosíték arra, hogy a hőszigetelés a lehető legjobb legyen. Így megfelelő – akár hővisszanyerős – szellőztetéssel minden korábbinál jobb komfortérzet biztosítható.
A SIP-panelek kialakítása révén a szerkezet nem vetemedik, és a panelek élettartama megegyezik más technológiákéval, megfelelő karbantartás mellett. Emellett az itt alkalmazott szigetelőanyag rendkívül stabil, így nem szorul pótlásra, cserére.
Sokan saját tapasztalatból tudjuk, hogy egy esetleges átalakítás vagy bővítés egy hagyományos technológiával készült háznál sok munkával, porral, szennyeződéssel jár. Egy ilyen modern épületnél a SIP-panelek cseréje, kiegészítése gyorsan elvégezhető: nincs szükség nagy gépekre vagy nehéz alapozásra, hiszen a könnyűszerkezetes rendszer elemeit a helyszínen szakszerűen illeszteni lehet. Ez különösen kényelmessé teszi az olyan változásokat, mint például új ablaknyílások kialakítása, vagy egy terasz hozzáépítése, de akár új épületrész is hozzáilleszthető a korábbi SIP házhoz. Sőt, ez a technológia azt is lehetővé teszi, hogy egy hagyományos módon épült házhoz, akár „kádár-kockához” egy teljesen új épületszárnyat hozzáépítsünk.
Ha Ön is szeretne egy modern, igényes, fenntartható családi házban élni, akár a Daniella lakóparkban, akár az Önök által megálmodott helyen, nézze meg a Zbau kínálatát a honlapjukon, és vegye fel velük a kapcsolatot – hogy a ház szolgálja Önöket, generációkon át.