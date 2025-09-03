Ahol élmény otthon lenni – A 3%-os Otthon Start hitellel is elérhetőek a modern, SIP-paneles családi házak

A jelenkor generációjának más a világszemlélete, és ez a lakhatással kapcsolatos kérdésekre is igaz. Ők már nem akarnak éveket tölteni építkezéssel, nem akarnak bajlódni a szervezéssel, technikai kérdésekkel – ők élni szeretnének, ha lehet, egy modern, minden igényt kielégítő családi házban, amely ráadásul környezettudatos is, hiszen az a legolcsóbb energiaforrás, amit nem használunk fel. A 3%-os Otthon Start hitellel mindez most még könnyebben megvalósítható.

Bizony, változnak az idők, mások az igények, más a környezet, másként éljük az életünket – több a munkánk is, de a fennmaradó időben több időt szeretnénk tölteni a családunkkal, a barátainkkal, a kedvenc szabadidős tevékenységünkkel.

Igen, az építőipar is folyamatosan változik, egyre nagyobb teret hódítanak a korszerű, energiahatékony megoldások, amelyek nemcsak az építkezés során, de a későbbi fenntartás és üzemeltetés során is jelentős előnyöket kínálnak. A Zbau Ingatlan Kft. az előregyártott SIP (Structural Insulated Panel) technológiára épülő családi házaival és a Daniella lakópark még elérhető otthonaival abban segít, hogy a tulajdonosok ne csupán egy épületet, hanem a valódi otthon élményét kapják – alacsony rezsivel, minimális karbantartási igénnyel.

A Zbau Ingatlan Kft. a Szombathely és Gencsapáti határában található Daniella lakóparkban SIP-technológiájú családi házakat kínál azonnal költözhető állapotban, kedvező áron és rugalmas fizetési konstrukcióval. A beruházás épületei az itt taglalt előnyök mellett modern, letisztult dizájnnal és családbarát alaprajzzal rendelkeznek, zöldövezeti környezetben.

A SIP panelek rendkívül jó hőszigetelő képességüknek köszönhetően télen minimális a hőveszteség, nyáron pedig kellemes a belső klíma. A merev szigetelőanyaggal kitöltött köztes réteg és a külső-belső, többrétegű burkolat együttesen biztosítják azt, hogy a ház energetikai besorolása akár az A+++ kategória elvárásainak is megfeleljen.