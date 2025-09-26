szeptember 26., péntek

Érték első kézből – 20 éves a Schaeffler Savaria duális képzése

Címkék#eredmények#Schaeffler Savaria Kft#mentorprogram

PR cikk
Forrás: Luxfoto, Schaeffler
  • Duális szakképzés – több mint 360 diák szerzett már piacképes szakképesítést a vállalatnál
  • Érték első kézből: innovatív módszertanok, high-tech eszközpark, valós ipari projektek és elkötelezett oktatók
  • A duális szakképzés mellett sikeres belső szakmai képzés és mentorprogrammal támogatott duális egyetemi mérnökképzés

Ismét jelentős mérföldkőhöz érkezett a Schaeffler Savaria Kft.: 20 éve működik sikeresen a vállalat duális képzése. Az évfordulót nagyszabású jubileumi rendezvényen ünnepelték meg. Az eseményen munkatársak, diákok mellett Szombathely város vezetősége, együttműködő oktatási, vállalati, kamarai és további szakmai partnerek is részt vettek.

Forrás: Luxfoto, Schaeffler

A programon Szigeti Tibor, a Schaeffler magyarországi vállalatainak vezérigazgatója, a Schaeffler Savaria Kft. ügyvezetője kiemelte: 

a modern képzéssel az utánpótlásunknál biztosítjuk a helyi és globális gyártásunk következő évtizedeit, számos generáció munkalehetőségét, megélhetését, valamint a mobilitás fejlődését is. A duális képzés befektetés, egy stratégiai kérdés, mely a Schaeffler Savaria Kft. számára mindig is fontos volt, és az is marad.

Forrás: Luxfoto, Schaeffler

Dr. Horváth Attila, Szombathely MJV alpolgármestere hangsúlyozta, 

a szombathelyi Schaeffler duális szakképzése az elmúlt két évtizedben a régió egyik legkiemelkedőbb szakmai műhelyévé, példaképeket adó közösségévé vált, ahol eddig több mint 360 tanuló szerzett versenyképes képesítést, és jelenleg is több mint 70 fiatal vesz részt a gyakorlatorientált oktatáson.

Nagy Miklós, Schaeffler magyarországi vállalatainak duális szakképzési vezetője felidézte, 

a Schaeffler Savaria Kft. 20 éve az elsők között kezdte meg a duális képzést Szombathelyen, melyet a kezdetektől fogva, folyamatosan fejlesztünk. Aktív szerepvállalásunk volt új szakmák elindításában, képzési programok kidolgozásában és korszerűsítésében, valamint a vállalat kapuin belüli projektvizsgák lebonyolításában. Büszkék vagyunk arra, hogy szakoktató kollégáink támogatásával értéket teremtünk, valós ipari projekteket valósítunk meg, valamint a legkorszerűbb technológiákkal ismertethetjük meg a következő generációkat.

Forrás: Luxfoto, Schaeffler

Gazdag András, a Schaeffler magyarországi vállalatainak HR igazgatója hangsúlyozta, 

partnereinkkel együtt építjük a következő generációk jövőjét. Nem kényelmesedhetünk el, és nem lazíthatunk az oktatási rendszer reformtörekvésein. Duális képzéseink versenyképességünk alapját és jövőalkotó képességünk egyik legfőbb zálogát jelentik.

A duális képzés modern, high-tech környezetben zajló oktatást, biztos karrierutat, fejlődési lehetőséget és valódi szakmai jövőképet is kínál.

A vállalat négy kulcsfontosságú szakmában – gépi és CNC forgácsoló, automatikai technikus, ipari szerviztechnikus, gépész technikus – biztosít oktatást, több korszerű teremben, elkötelezett oktatókkal, a legújabb ipari trendek mentén folyamatosan megújuló tananyagokkal. Aktív partneri együttműködésben áll három szakképző iskolával, a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum tagintézményeivel.

Forrás: Luxfoto, Schaeffler

Az elmúlt években a diákok számos tanulmányi és szakmai versenyen is kiváló eredményeket értek el, többek közt dobogós helyezésekkel a Szakma Sztár Fesztiválon, valamint más országos és helyi szakmai megmérettetéseken. Az oktatás innovatív módszertanokon – például TEA-modell, projektalapú oktatás – és valós ipari projekteken alapul, ösztönözve a kreativitást és a komplex problémamegoldást. A tanulók többek között papírlyukasztót, sűrített levegős motort, 3D nyomtatót és egyedi tervezésű PLC-oktatófalakat is készítettek már. A végzős évfolyam számára SMC workshopokat szervez a vállalat a kulcskompetenciák fejlesztése érdekében. Mindez a piacképes tudás közvetlenül hasznosul a jövő mozgástechnológiájában.

Forrás: Luxfoto, Schaeffler

A Schaeffler Savaria nemcsak a szakmát tanulók számára biztosít képzést, a vállalatnál elismert belső szakmai, illetve duális egyetemi képzési program is működik – utóbbi az elmúlt években mentor programmal bővült. Jelenleg mintegy 60 egyetemi hallgató 4 különböző mérnökszakon fejleszti a cégnél tudását. A 6 féle belső szakmai képzésen pedig immár több mint 500 munkavállaló szerzett képesítést. A végzettségek megszerzése után a többség a Schaeffler csapatát erősíti tovább, de nemzetközi lehetőségek is megnyílnak előttük.

Az ünnepi programot egy videóval nyitották meg, melyben a duális szakképzésről, legjobb eredményeikről és legkedvesebb emlékeikről meséltek oktatók, diákok és vezetők – a videó több részletben hamarosan elérhető a Schaeffler Magyarország Facebook oldalán.

Forrás: Luxfoto, Schaeffler

Az ünnepi beszédeket és nagyszabású tortaceremóniát tanműhelylátogatás és két üzemlátogatás követte. A vendégek számára így kivételes lehetőség nyílt arra, hogy bepillantást nyerjenek a Schaeffler Savaria működésébe, a különböző gyártási területekre, az innovatív képzési helyszínekre, a modern technológiai folyamatokba, valamint megtekinthették egyúttal a legújabb termékeket, köztük az e-motor komponenseket is.

További információk: 

https://www.schaeffler.hu/hu/careers/dual-training/ 

https://www.facebook.com/SchaefflerMagyarorszag/

 

 

