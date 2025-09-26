Érték első kézből – 20 éves a Schaeffler Savaria duális képzése

Forrás: Luxfoto, Schaeffler

Gazdag András, a Schaeffler magyarországi vállalatainak HR igazgatója hangsúlyozta,

partnereinkkel együtt építjük a következő generációk jövőjét. Nem kényelmesedhetünk el, és nem lazíthatunk az oktatási rendszer reformtörekvésein. Duális képzéseink versenyképességünk alapját és jövőalkotó képességünk egyik legfőbb zálogát jelentik.

A duális képzés modern, high-tech környezetben zajló oktatást, biztos karrierutat, fejlődési lehetőséget és valódi szakmai jövőképet is kínál.

A vállalat négy kulcsfontosságú szakmában – gépi és CNC forgácsoló, automatikai technikus, ipari szerviztechnikus, gépész technikus – biztosít oktatást, több korszerű teremben, elkötelezett oktatókkal, a legújabb ipari trendek mentén folyamatosan megújuló tananyagokkal. Aktív partneri együttműködésben áll három szakképző iskolával, a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum tagintézményeivel.

Az elmúlt években a diákok számos tanulmányi és szakmai versenyen is kiváló eredményeket értek el, többek közt dobogós helyezésekkel a Szakma Sztár Fesztiválon, valamint más országos és helyi szakmai megmérettetéseken. Az oktatás innovatív módszertanokon – például TEA-modell, projektalapú oktatás – és valós ipari projekteken alapul, ösztönözve a kreativitást és a komplex problémamegoldást. A tanulók többek között papírlyukasztót, sűrített levegős motort, 3D nyomtatót és egyedi tervezésű PLC-oktatófalakat is készítettek már. A végzős évfolyam számára SMC workshopokat szervez a vállalat a kulcskompetenciák fejlesztése érdekében. Mindez a piacképes tudás közvetlenül hasznosul a jövő mozgástechnológiájában.

A Schaeffler Savaria nemcsak a szakmát tanulók számára biztosít képzést, a vállalatnál elismert belső szakmai, illetve duális egyetemi képzési program is működik – utóbbi az elmúlt években mentor programmal bővült. Jelenleg mintegy 60 egyetemi hallgató 4 különböző mérnökszakon fejleszti a cégnél tudását. A 6 féle belső szakmai képzésen pedig immár több mint 500 munkavállaló szerzett képesítést. A végzettségek megszerzése után a többség a Schaeffler csapatát erősíti tovább, de nemzetközi lehetőségek is megnyílnak előttük.