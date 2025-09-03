ISIS Home & Business Center – Több mint lakás: életstílus

Sokan őrzünk emlékeket az egykori Isis Hotelről, már csak azért is, mert sokáig diszkó működött a szálloda földszintjén. Most magas minőséget képviselő, lakásokat és irodákat magában foglaló egységként követel helyet magának Szombathely új funkciót elnyerő épületei között.

Lakások és irodák egy történelmi helyszínen

Az Isis istennő római kori szentélyének szomszédságában található Isis Hotelt 1968-ban adták át, tervezője Szabó E. Iván volt, aki ezért az épületért 1970-ben Ybl-díjat kapott. Az épület idővel funkcióváltáson esett át, és irodaházként üzemelt tovább. A mostani átalakulás nem kevésbé látványos: az ISIS Home & Business Center hét szintjén új, A++ energetikai besorolású lakások és irodák várnak új tulajdonosaikra: 25, 34, illetve 44 m²-es alapterületeken, átlagos áron — de különleges szolgáltatásokkal és műszaki tartalommal. A földszinten exkluzív wellness részleg épül, a tetőteraszon SkyBar üveglifttel, panorámával. A műszaki korszerűsítés teljes: 15 cm hőszigetelés, háromrétegű, 5‑kamrás nyílászárók, egységes homlokzati megjelenés az üzleteknél alumínium keretekkel.

A lakásokat nappali + konyha + hálószoba + fürdő elosztás szerint gondolták újra a tervezők, 25, 34 és 44 nm-es alapterületen. Egy különlegesség: hét exkluzív ingatlan esetében a tulajdonos közvetlenül a liftről léphet a lakásába, és akár az ágyából is élvezheti az Isis szentély panorámáját. A beltér felújítása mellett két új lift is épül.

A tetőterasz és SkyBar alatti 7. emeleti szinten üzleti ingatlanok kialakítását javasolja a beruházó (iroda, rendelő, vagy egyéb, viszonylag kis ügyfélforgalommal járó szolgáltatások).

A fűtést lakásonként vagy irodánként egyedi hőszivattyús padlófűtés oldja meg, a hűtésről fan-coil oldalfali egységek gondoskodnak. A melegvizet lakásszinten külön mérhető, szintenkénti tárolók szolgáltatják.

Az alsó szinten egy légtechnikával ellátott, szaunákkal és kardió gépekkel felszerelt tulajdonosi wellness egységet terveznek kialakítani, ahol szauna, intim szauna, fitneszterem, öltözők, és vizesblokk is megtalálható lenne.

A pinceszinten tárolók vásárolhatók – mérettől függően 1 millió Ft‑tól.