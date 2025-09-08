2 órája
Lord, Ossian, Road és Majka: zenei szenzáció a Győrvár Szüreti Fesztiválon
A hagyományőrző ünnep alkalmával szeptember 19-20-án igazi nagyágyúkat vonultat fel a Vas vármegyei község, Győrvár: a Lord, az Ossian és a Road ad fergeteges rockkoncerteket. A kétnapos programhoz borkóstolás, hagyományőrző felvonulás és szüreti bál is társul, amit remekül ötvöznek a szervezők az érdeklődők modern igényeivel. A szombati estét pedig Majka koronázza meg fergetegesnek ígérkező koncertjével.
Győrvár Szüreti Fesztivál: Majka és a rock nagyágyúi lépnek színpadra
Forrás: Majka/Facebook
Győrvár nagyszabású fesztivállal várja a látogatókat. A szervező, Goldfinger Dávid olyan neveket tudott elhozni, akik általában csak a legnagyobb koncerthelyszíneken lépek fel, mint például Majka. Ez teszi igazán különlegessé az eseményt: a Vasi-Hegyhát történelmi települése a hagyományok őrzése mellett országosan ismert zenészeknek ad otthont szeptember derekán. A Győrvár Szüreti Fesztivál magasra tette a fesztiválmércét, az érdeklődés alapján Győrváron most nemcsak szőlőt, hanem rockot is szüretelni fognak.
Hagyományőrzés, borkóstolás és Majka fellépése egy hétvégén
A fesztivál szombaton kora délután indul. Lovasok, népviseletbe öltözött táncosok és énekesek idézik meg a régi idők hangulatát, amelyhez hagyományos népies ételek, a régi szüretek ízei társulnak. A rendezvény célja, hogy bemutassa, mit jelentett a szüret egykor a falusi közösségek életében: a betakarítás, az ünneplés és a közös lakoma ma is összekapcsolódik. A bőséges gasztronómiai kínálat része a helyben főzött ételek mellett a street food, frissensültek, csülök és kolbász, valamint a hagyományos szüreti menük. A borok sem maradnak el: 96 környékbeli gazda kínálja kóstolásra nedűit, a klasszikus fajtáktól a különleges tételekig. Emellett sörkülönlegességek várják azokat, akik a bor helyett inkább a komló ízeit keresik.
Kulináris élmények mellé rocklegendák koncertjei érkeznek
A győrvári színpadon nem akármilyen rockikonok adják majd egymásnak a mikrofont: a Lord, amely több mint öt évtizede formálja a hazai hard rock világát, életműdíjakkal, „év zenekara” és nemzetközi elismerésekkel büszkélkedhet; az Ossian, amely arany- és platinalemezekkel írta be magát a magyar heavy metal történetébe (A tűz jegyében, Lélekerő); valamint a Road, amely többször vezette a Mahasz toplistáját, és arany-, sőt platinalemezekkel bizonyította, hogy az újabb generáció kedvence. Három különböző korszak, mégis közös bennük a minőség és a töretlen rajongótábor, amely garantálja, hogy a győrvári fesztivál rocknapja igazi zenei ünnep legyen. Külön érdekesség, hogy a Lord szinte hazai zenekarnak számít Vas megyében, és mindig hatalmas rajongótábort vonz. Az Ossian először lép színpadra Győrváron, így fellépésük történelmi pillanat a település életében. Szombat este a Road koncertje folytatja a rocksort, amely garantálja a fesztivál feszült energiáját és töretlen lendületét.
A szüreti bál csúcspontja Majka élő koncertje
A fesztivál legnagyobb dobása kétségtelenül Majka koncertje. Az ország egyik legnépszerűbb előadója ritkán lép fel kisebb településeken, ezért óriási dolog, hogy Győrvár színpadára érkezik. Slágereivel és energikus előadásmódjával minden korosztályt meg tud szólítani, így az idei szüreti fesztivál méltán számíthat rekordérdeklődésre. A Fonogram-díjas előadó teltházas koncertjei alatt aranylemezes számokkal örvendezteti meg rajongóit, ezáltal Győrvár egy hétvégére a Nyugat-Dunántúl egyik legpezsgőbb fesztiválközpontjává válik.
Egész napos élmény, hajnalig tartó buli
A szüreti fesztivál a hagyományőrzéstől a koncertekig minden igényt kielégít. Napközben a családokat és a helyi értékek iránt érdeklődőket szólítja meg, este pedig rocklegendák és Majka teremti meg a fesztiválhangulatot. Mindkét este DJ Paul Jr. gondoskodik arról, hogy a buli hajnalig tartson. Gasztronómia, bor, hagyományok és zene együtt teszik teljessé az élményt, amelyre a következő linken kaphatnak jegyet az érdeklődni vágyók.
Csak az ismétlés kedvéért, mindenki üsse fel a naptárat: szeptember 19-20., Győrvár
Szeptember 19.
- Lord
- Ossian
- DJ Paul Jr.
Szeptember 20.
- Road
- Majka
- DJ Paul Jr.
14 órától zenés vigadalom és szüreti felvonulás!