Lord, Ossian, Road és Majka: zenei szenzáció a Győrvár Szüreti Fesztiválon

Győrvár nagyszabású fesztivállal várja a látogatókat. A szervező, Goldfinger Dávid olyan neveket tudott elhozni, akik általában csak a legnagyobb koncerthelyszíneken lépek fel, mint például Majka. Ez teszi igazán különlegessé az eseményt: a Vasi-Hegyhát történelmi települése a hagyományok őrzése mellett országosan ismert zenészeknek ad otthont szeptember derekán. A Győrvár Szüreti Fesztivál magasra tette a fesztiválmércét, az érdeklődés alapján Győrváron most nemcsak szőlőt, hanem rockot is szüretelni fognak.

Hagyományőrzés, borkóstolás és Majka fellépése egy hétvégén

A fesztivál szombaton kora délután indul. Lovasok, népviseletbe öltözött táncosok és énekesek idézik meg a régi idők hangulatát, amelyhez hagyományos népies ételek, a régi szüretek ízei társulnak. A rendezvény célja, hogy bemutassa, mit jelentett a szüret egykor a falusi közösségek életében: a betakarítás, az ünneplés és a közös lakoma ma is összekapcsolódik. A bőséges gasztronómiai kínálat része a helyben főzött ételek mellett a street food, frissensültek, csülök és kolbász, valamint a hagyományos szüreti menük. A borok sem maradnak el: 96 környékbeli gazda kínálja kóstolásra nedűit, a klasszikus fajtáktól a különleges tételekig. Emellett sörkülönlegességek várják azokat, akik a bor helyett inkább a komló ízeit keresik.

Kulináris élmények mellé rocklegendák koncertjei érkeznek

A győrvári színpadon nem akármilyen rockikonok adják majd egymásnak a mikrofont: a Lord, amely több mint öt évtizede formálja a hazai hard rock világát, életműdíjakkal, „év zenekara” és nemzetközi elismerésekkel büszkélkedhet; az Ossian, amely arany- és platinalemezekkel írta be magát a magyar heavy metal történetébe (A tűz jegyében, Lélekerő); valamint a Road, amely többször vezette a Mahasz toplistáját, és arany-, sőt platinalemezekkel bizonyította, hogy az újabb generáció kedvence. Három különböző korszak, mégis közös bennük a minőség és a töretlen rajongótábor, amely garantálja, hogy a győrvári fesztivál rocknapja igazi zenei ünnep legyen. Külön érdekesség, hogy a Lord szinte hazai zenekarnak számít Vas megyében, és mindig hatalmas rajongótábort vonz. Az Ossian először lép színpadra Győrváron, így fellépésük történelmi pillanat a település életében. Szombat este a Road koncertje folytatja a rocksort, amely garantálja a fesztivál feszült energiáját és töretlen lendületét.