ÖKO-EXPO Szombathelyen – közösen a fenntartható jövőért

A jövő a fiatalok kezében van

Az expo kiemelt hangsúlyt fektet a fiatal generáció edukációjára. Az interaktív előadások és játékos foglalkozások révén a gyerekek nemcsak tudást kapnak, hanem élményt.

Fenntarthatóság a munkahelyeken

Egy környezettudatos és fenntartható munkahely nemcsak a bolygónknak kedvez, hanem a munkavállalók jóllétét is erősíti. Az expo előadói bemutatják, hogyan válhat egy vállalat működése zöldebbé, miként csökkenthetők a felesleges energia- és anyagfelhasználások, és miért fontos, hogy a cégek példát mutassanak.

Mit tehetünk mi, hétköznapi emberek?

Az expo üzenete egyértelmű: mindenkinek van szerepe abban, hogy élhető környezetet hagyjunk magunk után. Már a legapróbb lépések is sokat számítanak: vásárláskor a helyi termelőket választani, előnyben részesíteni a tartós, újrahasznosítható termékeket.

Színes programok minden korosztálynak a háromnapos rendezvényen:

„Öko-autó” kiállítás , ahol a környezetbarát közlekedési megoldásokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők

Gyermekprogramok, játék és szórakoztató foglalkozások

Gasztronómiai bemutatók helyi termékek felhasználásával, köztük Thermomix-bemutató

Tájékoztató a japán tájkertek világáról

Természetes szépségápolás és natúrkozmetikumok – hogyan ápolhatjuk magunkat környezetkímélő módon (vasárnap)

Egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás (vasárnap)

(vasárnap) Állatvédelmi szervezetek – tájékoztatók a fenntarthatóság jegyében (vasárnap)

A Szombathelyi Vásárcsarnok és a kistermelők kínálata, valamint természetes alapú népi játékok bemutatója, amelyek a hagyományt és a fenntarthatóságot kötik össze

Élmény és tudás egy helyen

A pódiumbeszélgetéseken ismert szakemberek vitatják meg, merre tart a világ a fenntarthatóság útján. Az expo célja, hogy minden korosztály megtalálja benne a számára hasznos és élvezetes tartalmat – legyen szó családi kikapcsolódásról, szakmai fejlődésről vagy inspirációról.

Együtt a zöldebb jövőért

Az ÖKO-EXPO több mint egy kiállítás vagy konferencia: találkozási pont mindazoknak, akik hisznek abban, hogy a jövőnk közös ügy. Legyen szó fiatalokról, szülőkről, pedagógusokról vagy vállalati döntéshozókról – mindannyian felelősek vagyunk azért, milyen világot hagyunk magunk után.