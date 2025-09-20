szeptember 20., szombat

ÖKO-EXPO Szombathelyen – közösen a fenntartható jövőért

Szeptember végén Szombathelyre figyelnek mindazok, akiknek fontos a jövőnk, a környezetünk és a gyermekeink élete. A Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2025. szeptember 26–28. között kerül megrendezésre az ÖKO-EXPO, a fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében. A Haladás Sportkomplexum ad otthont a rendezvénynek, amelynek célja, hogy bemutassa: mindenki tehet a zöldebb, élhetőbb jövőért – legyen szó diákokról, családokról, vagy éppen vállalatokról és munkavállalóikról.

A jövő a fiatalok kezében van

Az expo kiemelt hangsúlyt fektet a fiatal generáció edukációjára. Az interaktív előadások és játékos foglalkozások révén a gyerekek nemcsak tudást kapnak, hanem élményt.

Fenntarthatóság a munkahelyeken

Egy környezettudatos és fenntartható munkahely nemcsak a bolygónknak kedvez, hanem a munkavállalók jóllétét is erősíti. Az expo előadói bemutatják, hogyan válhat egy vállalat működése zöldebbé, miként csökkenthetők a felesleges energia- és anyagfelhasználások, és miért fontos, hogy a cégek példát mutassanak. 

Mit tehetünk mi, hétköznapi emberek?

Az expo üzenete egyértelmű: mindenkinek van szerepe abban, hogy élhető környezetet hagyjunk magunk után. Már a legapróbb lépések is sokat számítanak: vásárláskor a helyi termelőket választani, előnyben részesíteni a tartós, újrahasznosítható termékeket.

Színes programok minden korosztálynak a háromnapos rendezvényen:

  • „Öko-autó” kiállítás, ahol a környezetbarát közlekedési megoldásokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők
  • Gyermekprogramok, játék és szórakoztató foglalkozások
  • Gasztronómiai bemutatók helyi termékek felhasználásával, köztük Thermomix-bemutató 
  • Tájékoztató a japán tájkertek világáról
  • Természetes szépségápolás és natúrkozmetikumok – hogyan ápolhatjuk magunkat környezetkímélő módon (vasárnap)
  • Egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás (vasárnap)
  • Állatvédelmi szervezetek – tájékoztatók a fenntarthatóság jegyében (vasárnap)
  • A Szombathelyi Vásárcsarnok és a kistermelők kínálata, valamint természetes alapú népi játékok bemutatója, amelyek a hagyományt és a fenntarthatóságot kötik össze

Élmény és tudás egy helyen

A pódiumbeszélgetéseken ismert szakemberek vitatják meg, merre tart a világ a fenntarthatóság útján. Az expo célja, hogy minden korosztály megtalálja benne a számára hasznos és élvezetes tartalmat – legyen szó családi kikapcsolódásról, szakmai fejlődésről vagy inspirációról.

Együtt a zöldebb jövőért

Az ÖKO-EXPO több mint egy kiállítás vagy konferencia: találkozási pont mindazoknak, akik hisznek abban, hogy a jövőnk közös ügy. Legyen szó fiatalokról, szülőkről, pedagógusokról vagy vállalati döntéshozókról – mindannyian felelősek vagyunk azért, milyen világot hagyunk magunk után.

Szeptember 26–28. között Szombathelyen mindannyian választ kaphatunk arra a kérdésre: mit tehetünk mi magunk a fenntarthatóságért?

Mindhárom nap 9.00-18.00 óra között várják a szervezők az érdeklődőket. A belépés díjtalan.

Részletes program: okoexpo.hu. 
A program Vállalkozásfejlesztési Projekt keretében, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg. Támogatói okirat: NGM_SZERZ/173/3/2024.

 

