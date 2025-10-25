25 éve a dokumentumkezelés és HR adminisztráció élvonalában

Vállalati kultúránk

Hiszünk abban, hogy vállalatunk sikerének kulcsa tehetséges és kiegyensúlyozott munkavállalóinkban rejlik. Ezért nemcsak szakmai fejlődésüket támogatjuk, hanem kiemelt figyelmet fordítunk közösségünk építésére és kollégáink jóllétére is.

Rendszeresen szervezünk közösségi programokat, amelyek lehetőséget teremtenek a feltöltődésre és a csapatkohézió erősítésére. Legyen szó farsangi jelmezversenyről, „Tappancsok az irodában” napról vagy adventi jótékonysági vásárunkról. Arra törekszünk, hogy minden munkatársunk találjon számára inspiráló eseményt a programnaptárunkban.

Az egészségtudatosság szintén kiemelt szerepet kap nálunk. Évente kétszer térítésmentes szűrővizsgálatokat biztosítunk kollégáink számára, továbbá az SPS Tudástér kezdeményezésünk keretében szakértői előadásokat szervezünk, amelyek hatékony eszközöket nyújtanak a mentális egészség megőrzéséhez.

A munka és magánélet egyensúlyának fenntartását hibrid munkarendünkkel is segítjük, amely lehetőséget biztosít arra, hogy munkavállalóink éves szinten akár 40%-ban otthonról végezhessék munkájukat.

Családbarát minősítéssel és Mentális egészség tanúsítvánnyal rendelkező vállalatként támogatjuk kollégáinkat egy támogató, kiszámítható és inspiráló munkakörnyezet megteremtésében.

Csatlakozz te is a sikeres csapatunkhoz!

Vállalatunk folyamatosan bővül, jelenleg lízingszolgáltatásokkal foglalkozó csapatunkba keressük azokat a tehetséges munkavállalókat, akik középszintű német nyelvtudással, precizitással és lelkiismeretes hozzáállással szeretnének hozzájárulni sikereinkhez. Karrierlehetőségeket biztosítunk tapasztalt szakemberek és pályakezdők számára egyaránt, akiket szakmai mentorálással és fejlődési lehetőségekkel támogatunk. Gépjárműbiztosítási ügyintézőként német nyelvű ügyfelek biztosítási ügyeinek kezelésében, dokumentációik feldolgozásában és a pontos adminisztrációban számítunk rád, míg gépjárműlízing ügyintézőként a szerződésekhez kapcsolódó folyamatok gördülékeny lebonyolítását támogatod.

Az SPS elkötelezett az esélyegyenlőség iránt. Büszkén hívjuk fel a figyelmet arra, hogy megváltozott munkaképességű munkatársakat is szívesen fogadunk csapatunkba, mert hiszünk abban, hogy a sokszínűség a siker kulcsa.