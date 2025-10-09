október 9., csütörtök

Infraland Stúdió Testműhely – a modern fogyás és egészségmegőrzés otthona

Az Infraland Stúdió Testműhelyben a fogyás nem szenvedés, hanem élmény. Modern gépek, személyre szabott programok és teljes testi-lelki feltöltődés várja azokat, akik nemcsak formálódni, hanem valóban egészségesebben élni szeretnének.

PR cikk
Infraland Stúdió Testműhely – a modern fogyás és egészségmegőrzés otthona

Vannak helyek, ahol a sport nem kényszer, hanem élmény. Az Infraland Stúdió Testműhely pontosan ilyen: egy igazi egészségmegőrző, prevenciós központ, ahol a modern technológia és a személyre szabott odafigyelés találkozik. A vendégek itt nem csupán fogynak vagy formálódnak – hanem feltöltődnek, regenerálódnak, és egyre jobban érzik magukat a bőrükben.

Fontos számomra az egészségmegőrzés, és azért kezdtem el ezt a vállalkozást, hogy másoknak is segíthessek benne

– mondta el Börzsönyi-Horváth Nikoletta, az Infraland Stúdió tulajdonosa, aki hét éve vezeti sikeresen a testműhelyt. Mint mondja, vannak vendégek, akik a kezdetektől visszajárnak hozzájuk – ez számára a legnagyobb elismerés.

GEOWAY infrakerékpár – a csodagép, ami edzés közben is kényeztet

Az Infralandban minden az egészségről és a jó közérzetről szól – de mindezt kényelmesen, élvezettel lehet elérni. A stúdió egyik legnépszerűbb szolgáltatása az infrakerékpár, amely a szauna és a kardió edzés előnyeit egyesíti.

Edzés közben az infrasugarak fokozzák az anyagcserét, segítik a zsírégetést, feszesítik a bőrt és még a narancsbőrre is jótékony hatással vannak. Ráadásul a vendégek közben akár a kedvenc sorozatukat is nézhetik az LCD-kijelzőn – így az edzés nemcsak hatékony, hanem kifejezetten élvezetes is.

Az infrabicikli kalóriaégetése négyszer akkora, mint egy hagyományos szobakerékpáré, ezért már néhány alkalom után is látványos eredményt hozhat. A tréningek 30 vagy 50 percesek, és mindenki személyre szabott beállításokat kap – a saját edzettségi szintjéhez és céljaihoz igazítva.

A vendégeknek érdemes sportos ruházatban érkezni – sportmelltartó, nadrág vagy bikini, illetve edzőcipő ajánlott. A stúdióban biztosítanak fóliás nadrágot, választható krémeket és tusolóhasználatot is. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a gyorsuló anyagcsere megkívánja a hidratálást.

Zsírfagyasztás – a zsírleszívás kíméletes alternatívája

Az Infraland Stúdióban elérhető a kriolipolízis, vagyis a zsírfagyasztás technológia is, amely forradalmi módon segít megszabadulni a makacs zsírrétegektől – épp azoktól, amelyek a diétának és a mozgásnak is ellenállnak. A kezelés során a megcélzott zsírsejtek lefagyasztásával természetes úton indul el azok lebomlása, miközben a környező szövetek érintetlenek maradnak. A lefagyasztott zsírsejtek az anyagcsere során távoznak a szervezetből. A módszer világszerte elismert, az Egyesült Államoktól Európáig a zsírleszívás alternatívájaként használják – fájdalommentesen, műtét nélkül.

Nyirokmasszázs és EMS – a regeneráció mesterei

A stúdióban gépi nyirokmasszázs és EMS (elektromos izomstimuláció) is igénybe vehető. Ezek a kezelések különösen kedveltek a regenerációt keresők körében: segítik a vér- és nyirokkeringést, csökkentik a fáradtságérzetet, támogatják az immunrendszert és hozzájárulnak a jobb közérzethez.

Sérülések után is sokan fordulnak ezekhez a módszerekhez, hiszen az EMS edzés elősegíti az izomerősítést és a gyógyulást, míg a nyirokmasszázs méregtelenít és frissít.

Tudatos, egészséges életmód – csodák nélkül, de garantált eredménnyel

A tulajdonos szerint a gépek kiváló eszközei az egészségmegőrzésnek, de a siker kulcsa a rendszeresség és a tudatosság. 

Egyetlen alkalomtól nem várhatunk csodát – kúraszerűen, kitartással lehet igazán látványos eredményt elérni

– hangsúlyozta Börzsönyi-Horváth Nikoletta.

Az Infraland Stúdió Testműhely Szombathelyen az Aréna utca 12. szám alatt várja vendégeit hétfőtől péntekig reggel 8 és este 20 óra között bejelentkezés alapján – a környéken a parkolás ingyenes. Bejelentkezni a +36-30/176-6080 telefonszámon vagy Messengeren is lehet – a napi bejelentkezők pedig kedvezményes áron vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

 

 

