Infraland Stúdió Testműhely – a modern fogyás és egészségmegőrzés otthona

Vannak helyek, ahol a sport nem kényszer, hanem élmény. Az Infraland Stúdió Testműhely pontosan ilyen: egy igazi egészségmegőrző, prevenciós központ, ahol a modern technológia és a személyre szabott odafigyelés találkozik. A vendégek itt nem csupán fogynak vagy formálódnak – hanem feltöltődnek, regenerálódnak, és egyre jobban érzik magukat a bőrükben.

Fontos számomra az egészségmegőrzés, és azért kezdtem el ezt a vállalkozást, hogy másoknak is segíthessek benne

– mondta el Börzsönyi-Horváth Nikoletta, az Infraland Stúdió tulajdonosa, aki hét éve vezeti sikeresen a testműhelyt. Mint mondja, vannak vendégek, akik a kezdetektől visszajárnak hozzájuk – ez számára a legnagyobb elismerés.

GEOWAY infrakerékpár – a csodagép, ami edzés közben is kényeztet

Az Infralandban minden az egészségről és a jó közérzetről szól – de mindezt kényelmesen, élvezettel lehet elérni. A stúdió egyik legnépszerűbb szolgáltatása az infrakerékpár, amely a szauna és a kardió edzés előnyeit egyesíti.

Edzés közben az infrasugarak fokozzák az anyagcserét, segítik a zsírégetést, feszesítik a bőrt és még a narancsbőrre is jótékony hatással vannak. Ráadásul a vendégek közben akár a kedvenc sorozatukat is nézhetik az LCD-kijelzőn – így az edzés nemcsak hatékony, hanem kifejezetten élvezetes is.

Az infrabicikli kalóriaégetése négyszer akkora, mint egy hagyományos szobakerékpáré, ezért már néhány alkalom után is látványos eredményt hozhat. A tréningek 30 vagy 50 percesek, és mindenki személyre szabott beállításokat kap – a saját edzettségi szintjéhez és céljaihoz igazítva.

A vendégeknek érdemes sportos ruházatban érkezni – sportmelltartó, nadrág vagy bikini, illetve edzőcipő ajánlott. A stúdióban biztosítanak fóliás nadrágot, választható krémeket és tusolóhasználatot is. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a gyorsuló anyagcsere megkívánja a hidratálást.

Zsírfagyasztás – a zsírleszívás kíméletes alternatívája

Az Infraland Stúdióban elérhető a kriolipolízis, vagyis a zsírfagyasztás technológia is, amely forradalmi módon segít megszabadulni a makacs zsírrétegektől – épp azoktól, amelyek a diétának és a mozgásnak is ellenállnak. A kezelés során a megcélzott zsírsejtek lefagyasztásával természetes úton indul el azok lebomlása, miközben a környező szövetek érintetlenek maradnak. A lefagyasztott zsírsejtek az anyagcsere során távoznak a szervezetből. A módszer világszerte elismert, az Egyesült Államoktól Európáig a zsírleszívás alternatívájaként használják – fájdalommentesen, műtét nélkül.