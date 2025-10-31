Újra kinyit az oladiak kedvenc péksége – visszatér a Juliska Pékség, a város legfinomabb kovászos kenyereivel!

Visszatér a kovászos csoda – vadkovászból, adalékmentesen

A Juliska Pékség különlegessége a vadkovászos technológiával készített kenyér – teljesen élesztőmentesen, adalékanyagok nélkül, kizárólag természetes alapanyagokból. „Visszatértünk az ősi kenyérkultúrához” – mondja Lukácsi Judit, a Liget Bowling és a Juliska Pékség egyik tulajdonosa.

A környéken szinte sehol nem lehetett igazi kovászos kenyeret kapni, így hamar kialakult egy törzsvásárlói kör, akik hiányolták a pékárut a szünet alatt.

A Juliska Pékségben minden termék frissen, ropogósan kerül a pultra – a teljesség igénye nélkül bagettek, kalácsok, túrós batyuk, rétesek, kakaós csigák és pogácsák várják az éhes oladiakat. Sokak kedvence volt a lekváros kifli, a zabkeksz és a sajtos rúd, természetesen ezek sem maradnak ki a kínálatból. Az újdonságok között pedig friss tepertővel készült tepertős pogácsa is helyet kapott.

Sütik, amiknek lelke van – családi kézben, szeretettel

A család 2021-ben, a pandémia idején nyitotta meg pékségét. Mivel a vendéglátásban akkor bizonytalan volt a helyzet, olyan területet kerestek, ahol valóban értéket tudnak adni az embereknek – így született meg a Juliska Pékség.

Szerettük volna megtanulni a szakma minden fortélyát, hogy értsük, mit adunk a vásárlóinknak

– meséli Judit. A család Budapesten és a Balatonnál járt kovászos workshopokon, és az ország legjobb pékmestereitől tanulhatott.

Azóta a Juliska Pékség egy kis helyi közösségi ponttá vált – barátságos, családias légkörrel, ahol mindenkit mosollyal és frissen sült kakaós csigával várnak.

Újdonságok: látványgrill, reggeli szendvicsek és házhoz szállítás

A pékség nemcsak megújul, de bővül is: látvány-grillszendvics pulttal és új kávémárkával készülnek a visszatérésre. Az új kínálatban többféle grillszendvics szerepel majd – sonkás, sajtos, tonhalas, rántott húsos és még sok más ízben.

Reggelente dupla személyzettel dolgoznak, hogy senkinek se kelljen várni a kávéra vagy a friss péksütire.

A család másik vállalkozása, a Liget Bowling pizzái és kézműves hamburgerei szintén elérhetőek lesznek házhoz szállítással +36-30/683-8485 telefonszámon – immár saját futárral! Ráadásul a Juliska péktermékek is rendelhetők házhoz, telefonon a 30/605-7956 számon, ötezer forintos minimum rendeléssel. A megmaradt pékárut minden nap 17 óra után féláron kínálják, hogy semmi ne vesszen kárba.