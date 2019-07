5 tipp a babaváró hitel felvételéhez

A babaváró hitel mindenki fantáziáját megmozgatta, aki mostanában alapítana családot, sőt, még azok is elkezdtek tervezgetni, akik eddig nem nagyon vágtak volna bele a gyereknevelésbe. Ha ezt a cikket olvasod, akkor valószínűleg téged is érint a dolog, ezért hadd adjunk Neked 5 tippet a babaváró hitel felvételéhez!

1. Hogyan kerüld el a tülekedést?

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen lehetőséget, mint a babaváró hitel, senki sem szeretne kihagyni, és minél előbb el is akarja intézni magának. Ez gyakorlatilag egyet jelent a tömeggel, a hosszadalmas várakozással és a feszültséggel. Ha teheted, inkább várj egy kicsit, amíg levonul az áradat, ha viszont nem, mert a gyermeked júliusban születik, akkor kérj időpontot az ügyintéződtől, vagy indítsd el az igénylést online, itt.

2. Szerezz be minden fontos dokumentumot!

Munkáltatói igazolásra mindenképp szükséged lesz a babaváró hitelhez, és mivel ezt minden bank a saját formanyomtatványán várja, először is ki kell választanod azt, hogy melyik banknál akarsz hitelt felvenni. Ha ez megvan, jöhet a dokumentum kitöltése és aláíratása, de nem érdemes sietni ezzel sem, hiszen az érvényessége mindössze 30 nap, tehát inkább az igénylés leadása előtti egy-két hétben érdemes foglalkoznod ezzel a kérdéssel. Minden egyéb dokumentumot viszont már most is beszerezhetsz.

3. Ha a várandósság már tény, szerezzétek be az orvosi igazolást is!

Ha jön a baba, és a magzat már elmúlt 12 hetes, akkor ezt igazolni kell a babaváró hitel törlesztésének szüneteltetéséhez. Szükség lesz hozzá egy terhességi kiskönyvre, amit a védőnő állít ki egy szakorvosi igazolás alapján.

4. Ne bízz a rövid átfutási időben!

A rendelet szerint a babaváró hitel bírálati ideje 10 nap, ha a dokumentáció hiánytalan. Eleinte, a nagy roham idején ez biztosan nem lesz tartható, már csak a bankok leterheltsége okán sem, így valószínűbb, hogy akár a duplájára is nőhet a várakozás hossza, és akkor azt még nem is említettük, hogy a bírálati idő nem azonos a folyósítással.

5. Ha van folyószámlahiteled, vagy hitelkártyád, amit nem használsz, szűntesd meg!

A JTM szabályozás miatt a bankok egy hitelbírálat esetén a nem kihasznált hitelkereteket is kénytelenek figyelembe venni, azaz ezek miatt drasztikusan csökkenhet az igényelhető hitelösszeg. Érdemes ezeket megszüntetni, méghozzá minél hamarabb, hiszen az átfutási idejük 30 nap!

Ez lett volna az 5 tippünk a babaváró hitel felvételéhez. Ha kérdésed van a témával kapcsolatban, tedd fel nekünk megadott elérhetőségeinken!

