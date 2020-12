A jó napelem minden időben kiválóan teljesít

Aki a Q-Cells mellett dönt, nem fog csalódni. A napelem márka, amely minden technikai újítást tartalmaz: jobb teljesítmény, hosszabb élettartam, tetszetősebb kivitel.

Az előrejelzés szerint a hazai napelemes villamosenergia-kapacitás 2030-ra minimum 6000 MW lesz, közel négyszerese a mostaninak. A szélsebesen terjedő megújuló energia kiaknázása egyre többeknek válik kézzelfogható valósággá, napelemes cikksorozatunk első részében azt jártuk körül, miért jó befektetés egy napelemes rendszer kiépítése, ezúttal a napelemek technológiai újításait vesszük sorra. – Egy végfelhasználónak a napelem működéséről bőven elég annyit tudni, hogy a cellákban szilícium kristályok vannak, amelyek fény hatására elektromos energiát termelnek – hangsúlyozza Sipos Krisztián, a Direkt Digital BT. cégvezetője.

Ennél sokkal fontosabb azt tudni – teszi hozzá – hogy milyen napelemet érdemes választani. A mai modern napelemek ugyan 500 wattos óránkénti teljesítményre is képesek, de nagy, két métert meghaladó magasságuk miatt ezeket inkább csak a napelemparkokban használják, a családi házas napelemek ideális mérete 1,0 X 1,7 méter, ezek csúcsteljesítménye pedig 350-360 watt.

A teljesítmény egy dolog, az is fontos mutató, hogy mennyi a várható éves termelése az adott panelnek, hiszen az említett maximális teljesítmény ideális esetben értendő, adott fény és hőmérsékleti viszonyok között, sokszor azonban félig hó fedi a napelemeket, vagy felhős az ég, ám nekünk ekkor is szükségünk van elektromos áramra. A szakértő szerint éppen ezért a legjobb választás a Q-Cells napelem, amely a világ egyik legnagyobb cella- és napelemgyártójának a márkája, amelybe az összes technikai újítást beépítették. Több minden szól mellette, először is, ezek a napelemek időjárásállóság szempontjából a legjobbak, ellenállnak a legnagyobb szél, hó és jégterhelésnek is.

A hagyományos 60 cellás megoldás helyett 120 félcellából állnak (half-cut technology), amelyek egy része ráadásul nem soros, hanem párhuzamos kapcsolással van összekötve. Ezért aztán míg a hagyományos napelemek esetében, ha egy cella kiesik (például mert hó borítja), akkor egyből teljesítményének harmadát veszíti el, a Q-Cellsnél csak a hatodát. Ha pedig a hagyományos napelem teljes alsó sora takarásba kerül, egyáltalán nem termel már áramot, a Q-Cells azonban ötvenszázalékos teljesítményre még ebben az esetben is képes. További előnye, hogy a félcellák a kisebb egyenkénti teljesítményük miatt, kevésbé melegednek, így élettartamuk is jóval hosszabb. Minden napelem teljesítménye romlik idővel, de a Q-Cells még tíz év múlva is biztosan hozza a 87 százalékos teljesítményt.

Ezek a napelemek ráadásul az úgynevezett PERC technológiával készülnek – a PERC angol betűszó, a Passivated Emitter and Rear Contact kifejezés rövidítése – amelynek lényege, hogy a cellák hátlapjára egy olyan réteget visznek fel, ami a cellán egyébként hasznosítatlanul áthaladó fény egy részét is visszatükrözi, visszavezetve azt az áramtermelés folyamatába, miközben a termelődő hő egy részét is képes elektromossággá alakítani. Sokan azt gondolják, hogy akkor a legjobb a napelemek hatásfoka, amikor a legforróbban tűz a Nap, de ez nem igaz, a nagy hő ugyanis rontja a teljesítményt, a Q-Cells azonban itt is jól teljesít, a napelemeket mindemellett tükröződésmenetes üveggel látják el, ami elősegíti, hogy felhős időben, szórt fénynél is magas hatásfokon üzemeljenek.

A szakértő hangsúlyozza, az említett megoldások nem feltétlenül újak, de a technológia most ért arra a szintre, hogy érdemes volt azokat a tömeggyártásban is felhasználni, hiszen megfizethetővé váltak. Végezetül pedig az sem elhanyagolható szempont, hogy ezek a napelemek igen esztétikusak, a régi ezüstkeretes kékszínű napelemek óta sok minden változott, a Q-Cells akár tiszta feketében is rendelhető.

Elérhetőségek:

Direkt Digital Bt

9700 Szombathely, Semmelweis u. 27.

Tel: 70/312-7381

www.direktenergy.eu

[email protected]