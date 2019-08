„A napi munkámnak köszönhetően közvetetten hozzá tudok járulni a balesetmentes jövő megvalósításához”

A versenyképes kompenzációs csomagnak és a béren kívüli juttatásoknak is köszönhetően megbecsülve érzik magukat a munkatársak, a Continental nemzetközileg is elismert stabilitása és kiszámíthatósága pedig tovább növeli a biztonságérzetüket és a vállalat iránt tanúsított elkötelezettségüket.

Röviden összefoglalva ezt szűrhetjük le a vállalat munkatársaival készített interjúkból, amelyek közül az egyiket most megosztjuk olvasóinkkal.

Rádi Ferenc 2014 augusztusában csatlakozott a Continental veszprémi csapatához, ahol szenior alkalmazásfejlesztő mérnökként dolgozik.

A cégnél fejlesztett termékek tervezéséért és műszaki dokumentációjáért vagyok felelős, jelenleg a fő feladatom az egyik prémium német autógyártó projektjéhez kapcsolódik, a következő elektromos platformon dolgozunk együtt.

Milyen Continental termékekkel találkozik a munkája során?

Főként WSS-sel (kérekforgás-sebesség és irány érzékelő szenzor), és ESS-sel (motorfő- és vezérműtengely forgássebeség és irány érzékelő szenzor). Előbbi fő feladata, hogy a kerék forgásával kapcsolatos információkat (irány, sebesség) szolgáltasson a kocsi vezérlőegységének, utóbbi pedig két motorban található szenzor összefoglaló neve.

Milyennek látja a tanulási és fejlődési lehetőségeket a vállaltnál?

A Continentálnál úgy gondolom, elég jók a fejlődési és tanulási lehetőségek. A napi munkám során is rengeteget tanultam, két területet tudok kiemelni példaként: a strukturált problémamegoldást, valamint a nyelvtanulást. A problémamegoldással kapcsolatban több képzésem is volt, de a legtöbbet akkor tanultam, amikor egy igen bonyolult termelésben jelentkező problémának a megoldásában dolgoztam a „task-force” tagjaként. A nyelvtanulással kapcsolatban pedig azt tudom elmesélni, hogy általánosságban napi szinten több megbeszélésünk is van, amit idegen nyelven (az esetek többségében angolul) tartunk, így az ember nyelvtudása akarva-akaratlanul is fejlődik.

Hogy látja, mennyire helyeznek hangsúlyt a cégnél a fenntarthatóságra?

A fenntarthatóság szempontjából én személy szerint azt tudom elmondani, hogy próbálok vigyázni a környezetemre, ezért is járok például alapvetően biciklivel a munkába, és örülök, hogy a Continental veszprémi gyára támogatja ebben a dolgozóit (pl.: zuhanyzási lehetőség biztosítása). Ha a társadalmi felelősségvállalást nézzük, nekem a biztonságos közlekedésről főképp álmaim/ötleteim vannak (egymással kommunikáló, önvezető autók – amik szerencsére hamarosan valósággá válnak), a napi munkámnak köszönhetően pedig közvetetten hozzá tudok járulni ezen célok eléréséhez.

A munka és magánélet egyensúlya fontos jellemző az ember életében. Hogy látja a munkahelye és a saját részéről ezt a kérdést?

Ez egy nehéz téma, manapság a nagyfokú mobilitás, valamint a könnyű elérhetőség igénye miatt egyre nehezebb megtartani az egyensúlyt mind a munkaadók, mind a munkavállalók részéről. Én szeretek az események közepében lenni és megoldani dolgokat, ezért nekem pont az a nehéz, hogy meghúzzam a határvonalat, és időben „le tudjam rakni a lantot”. Úgy gondolom, a mai világban a munkáltatók számára az a fő kihívás, hogy az emberek növekvő mobilitási igényét tudják biztosítani okos szabályzatok és rendszerek használatával, ami a munkáltatót és a munkavállalót egyaránt védi a túlzásoktól. A Continentalnál nagy pozitívumnak gondolom, hogy havonta négy nap home-office áll rendelkezésemre, ami sokszor nagy könnyebbséget és segítséget jelent.

A hazánkban már közel 30 éve jelen lévő, a mobilitás ökoszisztémáját alakító Continental vállalat már tíz lokációban végez gyártó, fejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Magyarországon, ezáltal is hozzájárulva a közlekedés biztonságosabbá és tisztává tételéhez. Tavaly egy Mesterséges Intelligencia Fejlesztő Központot nyitottak Budapesten, legújabb, zöldmezős beruházásuk keretében Debrecenben épül elektronikai okosgyáruk. A munkavállalók hazánk mellett Németországtól az ázsiai országokon keresztül az Egyesült Államokig a világ 60 országában próbálhatják ki tudásukat. A német technológiai cég 245.000 munkatársa a lehető legkorszerűbb technológiákkal és eszközökkel végzi a munkáját, a gyártásból kikerülő termékek, illetve a fejlesztési területen elkészülő szoftverek és szolgáltatások pedig a Continentalnál tetten érhető folyamatos innovációról tanúskodnak.

Melyik a legemlékezetesebb élménye a munkahelyéhez kötődően?

A kedvenc történetem éppen a világunk mai, globális nyitottságát mutatja: volt egy elég égető probléma egy beszállítóval, amit azonnal kezelni kellett. Ebben az időszakban pont egy távol-keleti kiküldetésen voltam, ott már lejárt a munkaidő, ezért elmentem túrázni, és túrázás közben a hegyekből csatlakoztam be a megbeszélésre. Utólag végig gondolva ezt, szinte hihetetlen, hogy mi minden megoldható már manapság.

Hogyan ajánlaná másoknak egy mondatban a Continentalt?

Ha érdekel az autóipar, valamint szeretnél nemzetközi projektekben részt venni és nem félsz a kihívásoktól, akkor ezt neked találták ki!

