A tökéletes matrac kismamáknak

A várandósság az élet egyik legcsodálatosabb időszaka, mely azonban a leendő anyuka szervezetét, testét igencsak igénybe veszi. Az optimális pihenés feltétele, hogy a kismama tökéletes matracon aludhasson.

Ahogy nő a kismama pocakjában a kis élet, úgy egyre nagyobb terhelés nehezedik testékre. Hátfájás, gerincfájdalmak, becsípődő ízületek, gyomorégés, hányinger, émelygés, reflux – csak egy pár a kellemetlen tünetek közül, melyek kísérhetik a várandósságot.

A baba gyarapodásával egyre nagyobb súly nehezedik a gerincre, a hátra és az ágyéki csigolyákra. Kiemelten fontos ebben az időszakban, hogy a kismama olyan ortopéd matracon aludjon, mely személyre szabott, és kíméli a gerincet.

Milyen matracon aludjon a kismama?

Bár hosszú ideig tartotta magát a tévhit, hogy a kemény matrac az ideális választás lényegében mindenkinek, mostanra ez az elmélet már megdőlt. Míg sokáig azt gondolták, hogy a kemény matrac jobb támaszként szolgál a testnek, mára már egyértelmű, hogy a túl kemény matrac ugyanúgy hozzájárulhat a fokozott hátfájáshoz, mint annak a túl puha verziója. Ideálisan a félkemény matracok azok, amelyek megfelelő támaszt biztosítanak a test számára.

A kismamák gerince fokozott terhelésnek van kitéve, így náluk kiemelten fontos, hogy kerüljék a túl kemény és a túl puha matracokat is.

A kismama matrac ideális esetben tehát félkemény matrac, mely ezen felül jó, ha pontrugalmas is. A pontrugalmasság azt jelenti, hogy a matrac csak azokon a részeken nyomódik be, ahol terhelés éri, máshol nem. Ez már csak azért is praktikus, mert így jellemzően nem hullámzik az egész matrac a rajta alvók minden moccanására.

A kismama matrac ezen felül lényeges, hogy jól szellőző anyagból készüljön, illetve mind a mama, mind a baba egészsége szempontjából fontos, hogy mindenféle kemikáliáktól mentes matracra essen a választás. Keressük a termék leírásában a különböző tanúsítványokat, melyek ezt garantálják.

Optimális választás lehet kismamáknak is az öt-, vagy a hét zónás matrac. A zónás fekvőbetétek lényegében a matrac különböző pontjain hét különböző keménységű zónára felosztva biztosítják az ideális matrac-keménységet testrészeinknek.