Ahol nem csak receptet lehet kiváltani: az oladi Panacea patika 25 éves vállalkozás

Az Alma Referenciapatika Program újabb állomáshoz érkezett, és számos patika után a szombathelyi Dolgozók útja 31. szám alatti Panacea Gyógyszertár is megújult.

Az ünnepélyes megnyitón Dr. Pelléné Dr. Elek Éva, a 25 éves gyógyszertár alapítója elmondta, hogy 1993-ban kezdték el építeni a szomszéd épületben egy kolléganőjével, Szita Máriával. Október végén kapták meg a Start hitelt, másnap már ásták az alapokat, és közel három hónap múlva megnyitottak. A férje, Dr. Pelle Pál ötlete volt az elnevezés, a Panacea azt jelenti: minden bajra gyógyír. Dr. Elek Éva 1998-ban vette át a gyógyszertár vezetését, majd 2008-ban átadta a lányának, Dr. Feller Pelle Krisztina szakgyógyszerésznek, aki már 2002 óta a patikában dolgozott. Azt tapasztalta, hogy itt ugyanolyan családias légkör és közvetlen kapcsolat van a betegekkel, mint Jánosházán, ahol született, és felnőtt, gyakorlatilag a patikában nevelkedett. Szombathelyen a lakótelepről mindenkit ismertek és ismernek. Az elsők között kapcsolódtak be a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. által kezdeményezett Gyöngypatika mozgalomba, amelynek lényege az volt, hogy nem csak kiadták a receptekre a gyógyszereket, hanem beszélgettek is a betegekkel, tanácsot is adtak, kiegészítő terápiát javasoltak, vérnyomást, vércukorszintet is mértek az igényeknek megfelelően. Aztán amikor kinőtték a szomszéd épületet, és ez – amelyben egy képkeretező és restaurátor műhely volt – eladóvá vált, 2014-ben megvásárolták. Itt folytatták a betegközpontú gondozást. Már akkor szerettek volna egy gyógyszerkiadó robotot, és felmerült az Alma referencia patikává válás gondolata is. Egy lélegzettel vágtak bele mindkettőbe, és mára megvalósították. Sok termék sorakozik gyönyörű rendben a polcokon, az almazöld dizájn vonzó a betegek számára, minden harmadik betérő megjegyzi, hogy szívesen tartózkodik ebben a környezetben.

A gyógyszertár vezetését idén Dr. Kernya Tibor szakgyógyszerész vette át, aki 2006 óta dolgozik a patikában, és megtiszteltetésnek érzi, hogy részt vehet a vállalkozás már 25 éve sikeres munkájában, amit a kollégák magas minőségű szakmai és emberi tulajdonságai visznek előre. Amint mondta, a fejlődés két pilléren nyugszik: az egyik a tulajdonosok igénye a fejlesztésre, a másik a modern vásárlói igények kiszolgálása, amelynek érdekében létrehozták ezt a fogyasztóbarát officinát, benne a robottal, ami segíti a logisztikai feladatok ellátását.

Dr. Legli Veronika, a Magyar Orvosi Kamara megyei és területi alelnöke a gyógyszerészetről mint teljes bizalmat igénylő tevékenységről beszélt, amely kiegészíti az orvosi rendelőben hallottakat. A patikában is személyre szóló tanácsokkal látják el a betegeket, ezek teszik teljessé a gyógyítást.

A kívül-belül megszépült gyógyszertárat Dr. Lázár Szabolcs, a Patika Management Kft. ügyvezető igazgatója adta át. Az Alma hálózat kétszáz gyógyszertárból áll, filozófiája, hogy segíteni szeretnének az embereknek, és mivel piaci versenyben dolgoznak, szeretnének olyan környezetet teremteni a betegek számára, ahonnan mosolyogva távoznak. A szalagvágás és oklevélátadás után Lőrinc atya megáldotta a patikát, pezsgőt bontottak és felszelték a 25 éves jubileumi tortát.