Albérlet vagy kollégium? Döntési helyzet a felvételi után

Hétről-hétre drágulnak az albérletek, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után pedig minden egyetemi városban – mint minden évben – követhetetlen áremelkedésre lehet számítani. A magas árakért cserébe kényelem és kevesebb kompromisszum vár, ha az albérletet választod, de egy új életszakasz kezdetén ennél jóval több szempontot kell mérlegelni, amikor arról döntesz, a sikeres felvételi után hogyan tovább: albérletbe vagy kollégiumba költözz inkább.

Már jóval a felvételi ponthatárok kihirdetése előtt érdemes elkezdeni az albérlet keresését, vagy utánajárni, hogy miként tudsz majd felvételizni a kollégiumba, milyen dokumentumok szükségesek a jelentkezéshez. Fontos szempont a döntéskor a megközelíthetőség, milyen távolságra van a kollégium vagy albérlet az egyetemtől, milyen komfortfokozatú, mennyire felszerelt a kiadó lakás- vagy a kollégiumi szoba, hány lakó- vagy szobatársad lenne, hol tudsz hatékonyabban tanulni, készülni az órákra. Legfőbb szempont természetesen a megfizethetőség, a lakhatás ára. Egy többszobás albérletért akár 100–150 ezer forintot is elkérhetnek, erre jön még a rezsi és a foglaláskor kifizetendő kaució. Ezeket a kiadásokat úgy csökkenthetjük, ha többen költözünk össze, így a költségek is megoszlanak a lakótársak között.

A kollégiumi lakhatás díja havonta 10–25 ezer forint között mozog, tehát jóval olcsóbb és kisebb felelősséggel jár, nem kell neked befizetni a számlákat, ha bármi meghibásodik, nem neked kell megjavíttatnod,, sőt, a kauciót is elfelejtheted. Sokan azt értékelik leginkább a kollégiumokban, hogy ott könnyebben megy a tanulás, mivel a csoporttársaikkal és olyan diákokkal laknak egy helyen, akikkel hasonló órákra járnak. A kollégiumok talán legnagyobb vonzereje a közösségi élet: rengeteg embert ismerhetünk meg, életre szóló barátságok, későbbi munkakapcsolatok és hatalmas szerelmek születhetnek. A kollégium minőségén jelentősen dobnak a különböző közösségi programok: a bulik mellett tanulmányi csoportok, színjátszó kör, zenekarok szerveződhetnek például. Természetesen a kollégiumi élet nagyobb kötöttséggel is jár, több emberhez kell alkalmazkodni, kevésbé tágas és jól felszerelt, mint egy saját lakás.

Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi Központban (SEK) mindenki kaphat kollégiumi elhelyezést. A szombathelyi továbbtanulás és a SEK választása többek között azért is lehet vonzó, mert lényegesen kevesebb kiadással jár a családok számára, mintha felvételiző gyermekük súlyos albérleti költségekkel indítaná egyetemi éveit. A SEK-en ezzel szemben minden jelentkező a borsos albérletárak töredékéért, mindössze havonta 12–19 ezer forintért kaphat kollégiumi elhelyezést. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ leendő hallgatóit a kollégiumi elhelyezésen kívül magas ösztöndíjak, magas színvonalú képzés, versenyképes tudás, biztos tudás és piacképes ELTE-s diploma várja.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem öt kara és Tanárképző Központja hirdet képzéseket a szombathelyi ELTE Savaria Egyetemi Központban (SEK): a kiváló oktatók hallgatóközpontú szemlélettel várják azokat a diákokat, akik érdeklődnek a műszaki tudományok, a sporttudomány és egészségfejlesztés, illetve a pedagógusképzés iránt. A szombathelyi campuson alap- és mesterképzési szakok, valamint felsőoktatási szakképzések választhatók az általános felvételi eljárás során.

A következő években a pedagógusszakma egyre keresettebbé válik, így ezekre a trendekre is reagálva az intézmény osztatlan és egyszakos rövidciklusú formában, tíz szakon képez középiskolai tanárokat, ez a lehetőség a már diplomás általános iskolai tanárok számára is új lehetőséget jelent. További újdonság, hogy 2019 szeptemberétől kínai alapszakos és gépészmérnöki mesterszakos diploma is szerezhető a vasi megyeszékhelyen. A későbbi sikeres karrier érdekében valamennyi nappali tagozatos hallgató ingyenesen tanulhat nyelvet is. A SEK-en emellett számos ösztöndíj elérhető, amelyek havonta több tízezer forinttal segítik a hallgatókat egyetemi éveik során. Az intézményben egyedülálló Savaria kiválósági ösztöndíj a 400 pont feletti eredménnyel jelentkezőknek havi 40 000 forintot, 450 pont feletti eredménnyel havi 80 000 forintot jelent. Az intézmény honlapján (sek.elte.hu) számos további információ elérhető.