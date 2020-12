1981-ben szülői kezdeményezésre alakult az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ). A mára országos lefedettségű szövetség az értelmi fogyatékos emberek és családtagjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítéséért dolgozik. 2015-ben alakult újra a Vas megyei szervezet: aktív helyi érdekképviseletet működtetnek.

– A megyében élő értelmi fogyatékos emberek és családtagjaik érdekeit képviseljük, védjük. Teszünk társadalmi integrációjukért, emberi és állampolgári jogaik érvényre jutásáért, azért, hogy szociális biztonságuk, rehabilitációjuk megvalósuljon – mondja Németh Klára, a Vas Megyei ÉFOÉSZ Egyesületének elnöke. Arról is beszél, hogy az indulás óta milyen sikeres programokkal, rendezvényekkel büszkélkedhetnek. – Az önérvényesítő csoportfoglalkozásokon kívül évek óta az egyesület égisze alatt szervezik a „Mi is ITT vagyunk!” gálát, amelyen több intézmény ellátottjai mutatkoztak be művészi produkciókkal. Hagyomány az érzékenyítő sportnap neves sportolók közreműködésével, és rendszeresek a kirándulások is.



Fábián Gábor vezeti a speciális filmes csoportot – a sérült fiatalok átélhették az alkotás örömét. Az évek alatt kisfilmek készültek, amelyek fesztiválokra, filmszemlékre is eljutottak – munkájukat díjakkal ismerték el. Az Alternatív Képszínház pedig középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalokból álló társulat: a fellépők szavak nélkül, mozgással, zenével fejeznek ki egy-egy történetet – mondja.

Az egyesület az infokommunikációs akadálymentesítés témában is pályázott: a megyében is létrejött egy Önálló Életviteli Centrum, Szombathelyen, a 11-es Huszár út 116. szám alatt. A Vas megyei ÉFOÉSZ munkatársai az önálló életvitelt, életvezetést támogató foglalkozásokat szerveznek értelmi fogyatékossággal élők számára nyolc témakörben: szabadidő, életvitel, támogatott lakhatás, fogyatékos emberek jogai és kötelezettségei, támogatott döntéshozatal, kommunikáció, párkapcsolatok és a másokkal való együttműködés. Ezekre várják a jelentkezőket. A program részeként az országos szervezet kifejlesztett egy értelmi sérült embereknek szóló applikációt, amely segít a tájékozódásban, vészhelyzetek kezelésében, a napirend és a szabadidő eltöltésének tervezésében; hasznos például gyógyszerbevétel során. Képzéssel is segítenek az infokommunikációs eszközök és az önálló életviteli alkalmazás használatában. Az eszközöket – okostelefont, tabletet – pedig kölcsönözni is lehet tőlük.

A jelenleg 218 tagú egyesület taglétszám folyamatosan bővül. A jelentkezőknek belépési nyilatkozatot kell kitölteniük. Az éves tagdíj változatlanul 800 forint. Az igazolvánnyal az ország számos pontján kedvezményben részesülnek – jegyzi meg az elnök.