Az ősz jolly joker-e: a női bokacsizma

Eljött a női divatban az az idő, amikor a nőiesség és stílus mellett végre előtérbe került egészségünk is – így az elegancia és a sikkesség már nem feltétlen jelent egyet a tűsarkúban való billegéssel.

Manapság egyre nagyobb teret hódítanak maguknak a lapos vagy a kisebb sarkú cipők, szandálok – és ennek szellemében bizony az alacsonyabb sarkú csizmák és bokacsizmák is. Nem kell lemondanunk a szoknyákról akkor sem, ha nincs kedvünk az őszi esős, vagy a téli latyakos időben magassarkúban flangálni: számos elegáns, vagy éppen univerzálisabb, „szaladgálós” csizma közül választhatunk, ha eljön a rossz idő.

Bokacsizma? Fő a kényelem!

Ha egy nő jól érzi magát a ruhájában, akkor ez a kisugárzásán is látszik. Magabiztosabban járunk-kelünk, hangulatunk jobb lesz, fesztelenül, könnyeden viselkedünk. Ezért nem csak az a fontos, hogy a hangulatunknak megfelelő ruhát vegyünk fel reggelente, de az is, hogy olyan cipőt válasszunk szettünkhöz, ami nem csak stílusos, de kényelmes is.

A női bokacsizma az ősz egyik jolly joker-e. Remek kiegészítő a hűvösebb, akár esős, hideg napokon is. A megfelelően kiválasztott bokacsizma meleg, kényelmes, ergonomikus és természetesen stílusos is; bármilyen alkalomhoz és szetthez találhatunk megfelelő viseletet.

Bokacsizma variációk az őszi napokra

Még nem találtad meg az igazit? Vagányt vagy sportosat, elegánsat vagy egyedit keresel? Mutatunk két univerzális opciót, mely jól mutat akár farmerral, akár szoknyával; viselhetjük hétköznapi rohangáláshoz, de akár elegánsabb irodai szetthez is.

A Chelsea bokacsizma egy tipikus klasszikusabb fazon, kényelmes, divatos, nőies és csinos egyszerre. Határozott megjelenést sugall. Hordható nadrággal, szoknyával, leggings-zel és farmerral is. Ha szeretnénk feldobni, akkor bátran vegyünk fel hozzá élénk színű kiegészítőket: egy könnyed, laza kötésű sál vagy egy színes nyaklánc megkoronázza majd megjelenésünket.

Ha nem rettenünk meg tőle, hogy egy kis színt vigyünk a komorabb, őszi napokba, akkor egy színes cipő több, mint tökéletes választás! Vidámságot és jókedvet csempészik még a legborúsabb hétköznapokba is. Kiegészítőként viselhetünk színben harmonizáló sálat, sapkát, de akár egy merészebb színű kabátot is!