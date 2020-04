Az otthoni médiaélmények kulcsa, a HDMI kábel

HDMI. Négy betű, mégis számos lehetőség és egyszerű használat. Talán nem is gondolnánk, hogy az olyan kevéssé összetett termékek esetében, mint az audio/video kábelek, jelentős különbségek lehetnek tulajdonságaikban és minőségükben is. Mindenképp érdemes azonban bővíteni digitális tudásunkat.

Vezeték a szórakozáshoz

Ha rendelkezünk lapostévével – manapság pedig vélhetően igen – a kétezres évek közepe óta nagy valószínűséggel találunk rajta egy, vagy akár több HDMI csatlakozót is. Ezen jellegzetes alakú kábel lényege a full HD, vagy manapság akár 4K felbontású tartalmak tökéletes minőségű továbbítása más médiaeszközeinkről, mint pl.: notebook, külső tárolóegység, médialejátszók stb.

A HDMI kábelek digitális átvitelt alkalmaznak, melyek a kifogástalan minőségű megjelenítés mellett bizonyos mértékig a hibákat is képesek korrigálni, így még magasabb minőségű digitális élményekben lehet részünk. Az elmúlt bő egy évtizedben a kábelhossz kivételével tulajdonképpen mindegy volt, hogy milyen HDMI kábelt használunk, vagy épp milyen csatlakozóval/interfésszel rendelkezik a televíziónk. Manapság azonban ez nem ennyire egyszerű. A szabvány immár több verzióval is rendelkezik, így érdemes figyelnünk a részletekre, hogy a lehető legmegfelelőbb hdmi kábelt válasszuk.

Számok, verziók és funkciók

A technikai fejlődéssel párhuzamosan a kábelek is fejlődtek. Az első, HDMI 1.1-es szabvány megjelenése óta számos új szabvány jelent meg a piacon, melyek újabb és újabb tulajdonságokat hordoznak magukban. Fontos azonban, hogy ezen funkciók használatához az adott eszköznek (TV, konzol stb.) és a kábelnek is támogatnia kell azokat. Lássunk tehát egy rövid felsorolást az elérhető szabványokról és tulajdonságaikról.

HDMI 1.1: a DVD korszakhoz kötődő szabvány, a DVD audioformátum továbbítására

a DVD korszakhoz kötődő szabvány, a DVD audioformátum továbbítására HDMI 1.2a : apróbb fejlesztések, mint pl. több eszköz irányítása egyetlen távirányítóval

: apróbb fejlesztések, mint pl. több eszköz irányítása egyetlen távirányítóval HDMI 1.3: szélesebb színtér, élethűbb színek

szélesebb színtér, élethűbb színek HDMI 1.4: az első, 4K technológia megjelenítésére képes verzió

az első, 4K technológia megjelenítésére képes verzió HDMI 2.0: fejlettebb képfrissítés, így még élesebb 4K megjelenítés

fejlettebb képfrissítés, így még élesebb 4K megjelenítés HDMI 2.0a: HDR technológia kompatibilis. Élethűbb színek, nagyobb dinamika

HDR technológia kompatibilis. Élethűbb színek, nagyobb dinamika HDMI 2.1: a legújabb szabvány. 8K vagy akár 10K felbontás és még fejlettebb képfrissítés

Méret és kompatibilitás

Bár a HDMI kábelek egységes szabványt képviselnek, fontos odafigyelnünk a kompatibilitásra, hogy a lehető legjobb felbontást és átviteli sebességet kapjuk. Pl. ha a legújabb UHD TV-k esetében régebbi, pl. 1.1-es szabványú kábelt használunk, a teljesítmény elmarad a maximálistól. Kevésbé szép színek, széteső képinformációk, gyengébb felbontás és még sorolhatnánk.

A méret sem csak a kábelhosszra érvényes, bár utóbbi esetében is elmondható, hogy lakossági felhasználásra maximum 3-5 méter hosszúságig juthatunk hozzá a kábelekhez. Ez a tulajdonság azonban a csatlakozókra is vonatkoztatható, jelenleg pedig három típussal találkozhatunk. Az ún. Type A a leggyakoribb, ezeket találjunk a tévéken. A kisebb méretű Mini (Type C) vagy Micro (Type D) csatlakozókat mobileszközökön és számítógépeken alkalmazzák, elsősorban helytakarékossági okokból.

A vásárlóknak tehát van mire figyelniük, ám egy megfelelő HDMI kábel garantálja a médiatartalmak magas minőségű lejátszását.