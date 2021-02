Családbarát vállalati címet nyert az SPS Magyarország

„Tavaly év végén országos pályázaton nyert Családbarát Vállalat címet a svájci központú, rábahídvégi székhelyű cég. Az SPS Magyarország nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szinten is törekszik a családbarát szemlélet megvalósítására, amelyet a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom szakmai zsűrije is elismert.”

Életünk során közel 90 000 órát töltünk el munkahelyünkön, így kiemelten fontos, hogy ezt milyen környezetben tesszük. A svájci központú, pénzügyi szolgáltatások kiszervezésével foglalkozó Swiss Post Solutions GmbH Magyarországi Fióktelepének vezetősége is tudatában van ennek, ezért nap mint nap azon dolgoznak, hogy családbarát szemléletüket a gyakorlatba is átültessék, és biztosítsák kollégáik számára a munka-magánélet egyensúlyát. A dolgozóik körében végzett munkáltatói értékeiket vizsgáló felmérések azt bizonyítják, hogy a legjobb úton járnak efelé, és most egy szakmai közösség is elismerte munkájukat: a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által hirdetett Az Év Családbarát Vállalata pályázaton Családbarát Vállalat címet nyert a cég.

Pályamunkájuk alapját családbarát stratégiájuk gyakorlati bemutatása, illetve a krízishelyzetben bevezetett és megvalósított jó gyakorlatok ismertetése képezte. „A díj jó visszajelzés számunkra eddigi munkánkról, és a jövőben azon fogunk dolgozni, hogy ezen az úton tovább haladva, még jobb munkahellyé váljunk” – mondta el dr. Balikó Zoltán, a vállalat ügyvezető igazgatója.

Családbarát stratégia az elméletben

Az SPS fő stratégiai célkitűzése a fenntarthatóság megvalósítása mind partnereiknek nyújtott minőségi szolgáltatásaik, mind munkavállalóik jóllétének, motivációjának és elkötelezettségének biztosítása terén. Mivel fontosnak tartják, hogy kollégáik véleményét, visszajelzéseit beépítsék módszereikbe, éves munkavállalói felméréseik eredményei nyomán családbarát munkahelyként nagy hangsúlyt fektetnek a kollégák által megfogalmazott, kimondottan fontos dolgokra: a bizalmi légkör és a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésére.

Tavaly első alkalommal készített munkáltatói értékeiket vizsgáló felmérésük igazolta, hogy a dolgozók családbarát munkahelynek tartják az SPS-t. Évről évre növekvő számú, egymást kiegészítő, családcentrikus és CSR-aktivitásaik segítségével pedig sikerült ezt az értéket gondoskodó, emberközpontú szervezeti kultúrájuk egyik alappilléreként megszilárdítani. Céljuk a családdal összeegyeztethető, hosszú távú munkalehetőség biztosítása, ezzel társadalmi felelősségvállalás tanúsítása a kiegyensúlyozottság és a mentális egészség megőrzése érdekében.

Családbarát stratégia a gyakorlatban

A családbarát stratégia hatékonyságát jól mutatja, hogy a cég munkavállalóinak valamivel több mint háromnegyede nő, és közel egynegyede kisgyermeket is nevel.

A hölgyek foglalkoztatásán kívül a cég olyan gyakorlati elemekkel járul hozzá a stratégia megvalósulásához, mint az atipikus foglalkoztatás, tehát a munkaidő rugalmas kezelése, csökkentett munkaidő lehetőségének biztosítása, vagy a home office lehetőség elérhetővé tétele.

A pénzügyi és egyéb juttatásaikkal – mint például bölcsőde/óvodai támogatás mint cafetériaelem; rendkívüli anyagi támogatás házasságkötéskor, gyermek születésekor; három év munkaviszony után pluszszabadnapok biztosítása – is arra törekednek, hogy megkönnyítsék munkavállalóik számára a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtését.

A programok és rendezvények során sem feledkeznek meg a kismamákról, gyes/gyeden lévő anyukákról, számukra is rendszeresen küldenek tájékoztató körleveleket a cég eseményeiről, illetve aktívan tartják őket belső kommunikációs rendszereikben. Mentorprogramjuk elérhető a szülési szabadságról visszatérő anyukáknak, ezzel is megkönnyítve számukra a reintegráció folyamatát. Ezenkívül minden évben kismama-találkozót és „Hozzuk el a gyermekeinket a munkába!” napot szerveznek a kollégáknak.

A cég kiemelt figyelmet fordít ezenkívül a társadalmi felelősségvállalásra is, így nemcsak saját kollégái családjainak kíván barátja lenni, hanem a rászoruló családokénak is.

Ezért a karácsonyi időszakban rendszeresen csatlakoznak a cipősdoboz-akcióhoz, illetve az iskolakezdést megelőzően iskolaszereket gyűjtenek a Szent Márton Köpenye Alapítvánnyal együttműködve.

Biztos pont a bizonytalan időkben

A 2020-as év a koronavírus-járvány miatt mind a magánéletben, mind a munka világában számos nehézség elé állított minket. Az SPS Magyarország számára azonban ezekben a bizonytalan időkben is kiemelt prioritást élvezett kollégái egészségének megóvása, munkahelyeik biztosan tartása, és nem utolsósorban közösségük egyben tartása is.

Amint értesültek a járványügyi helyzetről, elrendelték az otthonról történő munkavégzést, illetve válságstábot hoztak létre a cégen belül, amelynek a felsővezetőkön kívül a cég üzletfolytonossági koordinátora, illetve kommunikációs felelőse is tagja volt. A napi szintű megbeszélésekkel az volt a céljuk, hogy egyfelől a belső és a külső környezetet folyamatosan monitorozva azonnal reagálni tudjanak a változásokra, másfelől hogy a megbeszélésen elhangzottakat körlevelek formájában kommunikálva biztosítsák dolgozóikat arról, hogy kezelik a helyzetet.

Ezenkívül elindult egy heti rendszerességű egyeztetés a válságstáb és a csoportvezetők számára, ahol a csoportvezetők feltehették a csoportokban felmerülő, Coviddal kapcsolatos kérdéseiket – így biztosította a cég a közvetített párbeszédet kollégáik és a vezetőség között.

Eseményeiket is átköltöztették az online térbe, júniusban online dolgozói tájékoztatót szerveztek, ahova minden kolléga becsatlakozhatott. A megbeszélés során a vezetőség értékelte a március óta eltelt időszakot, összefoglalta az intézkedéseket és a végén lehetőséget adtak a direkt kérdésfeltevésre is. Később egy home office elégedettségi kérdőívvel gyűjtöttek visszajelzést kollégáiktól azzal kapcsolatban, hogyan értékelték a vállalat kommunikációját a krízishelyzetben, hogy érezték magukat a home office-ban, és hogy mi az, amit a legjobban hiányoltak az otthoni munkavégzés során.

„Dolgozóink közel 90 százalékának tudtuk lehetővé tenni az otthonról való munkavégzést a karantén alatt, közben azonban célunk volt az SPS-közösség egyben és életben tartása is” – tudtuk meg dr. Balikó Zoltántól. A krízishelyzetben ezért kialakításra került egy zárt Facebook-csoport, később pedig licenceket vásárolt a cég egy belső kommunikációs applikáció használatához is. Ezeken a felületeken aztán online közösségépítő eseményeket szerveztek, mint például a „Kilométerek hete”, melynek során 1 hétig lehetett „együtt-egyedül” kilométereket gyűjteni. Ezenkívül létrehoztak egy tizenkét fős, önkéntesekből álló belső kommunikációs csapatot is, mely június óta az SPS TIT – The Influencer Team név alatt tudatosan (sz)építi az SPS közösségét mind az online, mind a valós térben.

Családbarát jó gyakorlat a karantén idején

Számos családbarát gyakorlatuk közül dr. Balikó Zoltán a karanténidőszakban szervezett önkéntes tanítási programjukat emelte ki: „Érzékeltük, hogy a vírushelyzet okozta online oktatásra való átállás nagy terhet ró az amúgy is akadályokkal teli időszakot élő családokra, ezért igyekeztünk segítségükre lenni olyan formában, hogy használaton kívüli céges laptopokat bocsátottunk rendelkezésre azon kollégáinknak, akiknél nem volt biztosított a gyermekek számára az online oktatás kívánta eszközpark.”

Ezt követően pedig kollégáik közül önkéntes tanítókat toboroztak, akik vagy munkaidőben, vagy szabadidőben heti 1-2 alkalommal, 45 percben online korrepetálták kollégáik gyermekeit az általuk felkínált tantárgyakból. Önkéntes tanítócsapatuk hét főből állt, és többek között olyan tantárgyak oktatásával foglalkozott, mint német és angol nyelv, matematika és biológia. Tanítócsoportjuk szabad kapacitását pedig a szombathelyi Paragvári Úti Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak ajánlották fel. Együttműködésük a tanév utolsó napjáig tartott.

Családbarát gyakorlat egy kolléga szemével

A cég családbarát gyakorlatát nemcsak a szakmai közösség, de a munkavállalók is elismerik. Jó példa erre a 17 éve a cégnél dolgozó Dobos Bernadett beszámolója, akinek magánéletében számos változás történt ez alatt az idő alatt, de a cég mindig biztos pontot jelentett számára. Elmondta, hogy nemcsak a terhessége alatt, de a szülési szabadság idején és visszatérése óta is maximálisan érzi a cég támogatását, rugalmasságát, családbarátságát, ami szerinte az alábbiakban nyilvánult meg:

„Szerencsére problémamentes terhességem volt, de így is sokszor kellett orvoshoz, kórházba, védőnőhöz járnom. Időpontjaim munkaidőre estek, de a cég rugalmasságának köszönhetően mindegyiken gond nélkül meg tudtam jelenni, pedig 13 évvel ezelőtt még nem volt törvénybe foglalva, hogy el kell engedni a kismamákat ezekre a vizsgálatokra” – mondta el Bernadett.

Kiemelte azt is, milyen jólesett számára, hogy a gyes és gyed alatt sem feledkezett meg róla a cég, és minden nőnapkor borítékban érkezett a bonbon egy kedves kis üzenettel. Ezenkívül elmondta azt is, hogy az SPS által szervezett Mikulás-ünnepségekre nagy örömmel jártak a gyermekeivel, ahol természetesen az igazi Mikulással találkozhattak, karácsonyi díszeket készíthettek, mézeskalácsot süthettek és díszíthettek. Anyukaként is remek kikapcsolódás volt, és a gyerekek is nagyon élvezték egymás társaságát.

Bernadett elmesélte, hogy többször voltak a gyerekkel a cég szakszervezete által szervezett nyári táborokban is a Balatonnál, ahonnan szintén mindig rengeteg emlékkel tértek haza. „Nagyon jó volt, hogy a kollégák családjai, gyermekei megismerkedhettek egymással, igazi közösség alakult ki a táborok végére” – tette hozzá.

Az önkénteskedés és az adakozás is fontos szerepet játszik életében, így örömmel tölti el, hogy ezt céges keretek között is megteheti. Elmondta, hogy rendszeresen csatlakozik a cég gyűjtéseihez, sőt, manapság már a gyermekei is vásárolnak adományt a saját zsebpénzükből, amit anyukájuk bevisz a munkahelyre, hogy eljusson a rászorulókhoz.

A fent említett dolgokon kívül Bernadett kiemelte, hogy a karrierlehetőség is biztosított az SPS-nél, hiszen ő is csoportvezetőként és szakmai koordinátorként dolgozik a vállalat német ügyfelek bérszámfejtésével foglalkozó csoportjában.

Családbarát működés a jövőben

A koronavírus okozta megváltozott helyzet a cég számára megmutatta, hogy képesek virtuális térben is hatékonyan dolgozni, ezért igyekeznek lehetőségeikhez mérten bővíteni a home office és a távmunka lehetőségét, és tartósan elérhetővé tenni olyan csoportok számára is, ahol korábban ez nem volt jellemző.

Ezenkívül folyamatosan azon dolgoznak, hogy eseményeket, élményeket biztosítsanak nemcsak munkavállalóiknak, hanem azok családjainak, barátainak is. Jövőbeni terveik között szerepel például az I. SPS Running-Walking-Moving Day megszervezése, amely egy 24 órás sportesemény lenne a szombathelyi Csónakázó-tónál – erre azonban csak a vírushelyzet elmúltával lesz lehetőség.

Az ügyvezető igazgató kiemelte, hogy társadalmi felelősségvállalási programjukat a jövőben is folytatni szeretnék, ezért a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve továbbra is csatlakozni kívánnak gyűjtésekhez, karitatív tevékenységekhez, melyekkel nehéz helyzetben lévő családokon segíthetnek.

Szerző: Ilcsik Alexandra Zsófia