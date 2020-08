Családi repülőnap újra Szombathelyen

A korábbi nagy érdeklődésre való tekintettel az idei nyár sem múlhat el Családi Repülőnap nélkül a Szombathelyi Repülőklub szervezésében.

Az időpont: 2020.08.15-16.

Helyszín: Szombathelyi Repülőtér

A pontos programokat és repülési lehetőségeket keressétek a rendezvény facebook oldalán.

Ismét lehetőségetek lesz akár a „Bulldoggal” (sk61) is repülni és hogy a kicsik is jól érezzék magukat játékos gyermekprogramokkal is készülünk a Katasztrófavédelem munkatársaival karöltve, és képviseli magát a helyszínen a Magyar Honvédség is.

– Ügyességi versenyek

– Füstsátor

– Vizi élmény

– Ugrálóvár

– Trambulin

A belépés díjtalan, gyertek és szemléljétek meg Szombathely városát madártávlatból.